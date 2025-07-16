Родители учеников НИШ в Астане тоже стали потерпевшими по делу Перизат Кайрат

На заседании суда выступила Сауле Куандыкова, представляющая интересы пострадавших. По ее словам, в 2024 году родители, поддавшись на рекламную кампанию, решили поучаствовать в благотворительной помощи.

— Родители НИШ мне доверились, — отметила она.

В результате средства в размере 901 855 тенге были перечислены 15 апреля через онлайн-приложение банка на счет фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.

Как пояснила свидетельница, выбор пал на этот фонд, так как он казался достоверным и вызывал доверие.

Сегодня в суде также стало известно, что еще одна компания перевела 200 млн тенге в фонд Перизат Кайрат.