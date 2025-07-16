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    11:20, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Родители учеников НИШ в Астане тоже стали потерпевшими по делу Перизат Кайрат

    Еще одними потерпевшими по делу в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой стали члены родительского комитета Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    НИШ
    Фото: НИШ

    На заседании суда выступила Сауле Куандыкова, представляющая интересы пострадавших. По ее словам, в 2024 году родители, поддавшись на рекламную кампанию, решили поучаствовать в благотворительной помощи.

    — Родители НИШ мне доверились, — отметила она.

     В результате средства в размере 901 855 тенге были перечислены 15 апреля через онлайн-приложение банка на счет фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.

    Как пояснила свидетельница, выбор пал на этот фонд, так как он казался достоверным и вызывал доверие.

    Сегодня в суде также стало известно, что еще одна компания перевела 200 млн тенге в фонд Перизат Кайрат. 

    Теги:
    Мошенничество Закон и право Суд над Перизат Кайрат Суды Астана
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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