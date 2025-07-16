Суд над Перизат Кайрат: еще одна компания перевела 200 млн тенге в ее фонд

В суде выступила представитель АО «Стройконструкция» — юрист Галия Исаева. Она сообщила, что компания перечислила 200 миллионов тенге в фонд Перизат Кайрат во время паводков 2024 года.

По словам Исаевой, это единственный эпизод, который связывает компанию с фондом. Руководство узнало о благотворительной организации из многочисленных роликов в социальных сетях, рекламы и других открытых источников.

Стало известно, что 2 мая 2024 года было принято решение оказать помощь пострадавшим от паводков. 10 мая компания перевела 200 млн тенге на счет фонда Перизат Кайрат. Реквизиты увидели в рекламных видео.

Исаева отметила, что материалы, размещенные в интернете, повлияли на решение руководства компании.

Фото: скриншот трансляции

— Почему я занесла рекламу шефу. Там была просьба Перизат Кайрат остановить кредиты, что-то такое там было. Это нас подкупило. Ведь люди находились в сложной ситуации, — пояснила она в суде.

Также, по ее словам, участие крупных компаний и банков, которые перечисляли значительные суммы в фонд, воспринималось как показатель его надежности и доверия.

Ранее мы писали, в чем обвиняют Перизат Кайрат и ее мать.

Вчера в суде президент фонда «Асар-Уме» дал показания о переводе 200 млн тенге в фонд Перизат Кайрат. Стало также известно, как компания перевела 100 млн тенге во время паводков в фонд обвиняемой. Кроме того, полмиллиона тенге в фонд Перизат Кайрат перевел директор по маркетингу Forte Bank.