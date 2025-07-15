Полмиллиона перевел директор по маркетингу Forte Bank в фонд Перизат Кайрат

Он рассказал, почему в период паводков решил сделать пожертвование именно в фонд Перизат Кайрат «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030».

По словам Антона Кима, он рассматривал несколько вариантов и выбрал этот фонд на основании названия, которое напомнило ему «Biz Birgemiz», созданного по инициативе государства и партии Nur Otan (ныне Amanat) в 2020 году.

Как пояснил в суде директор по маркетингу АО «Forte Bank», он перевел 500 тысяч тенге с личного счета через приложение Kaspi. В дальнейшем, по его словам, он не отслеживал, как были использованы средства, поскольку полностью доверял фонду.

Ранее свидетель по делу рассказала, как продала цветочный магазин матери Перизат Кайрат за 23 млн тенге.

Также блогер сообщил, как перевел обвиняемой 83,5 млн тенге для оказания помощи жителям Сектора Газа.

Кроме того, в суде стало известно о переводе фондом «Асар-Уме» 200 млн тенге на счет фонда Перизат Кайрат.