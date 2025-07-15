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    16:11, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Свидетель рассказала, как продала цветочный магазин матери Перизат Кайрат за 23 млн тенге

    В суде допросили еще одного свидетеля по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой, обвиняемых в хищении средств, собранных для благотворительности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На что потратили деньги Перизат Кайрат и ее мать
    Коллаж: Kazinform

    На заседании выступила Ляйля Троицкая, индивидуальный предприниматель и бывшая владелица цветочного магазина Rebel Flowers. По ее словам, ей позвонила женщина, представившаяся Гайни Алашбаевой, и сообщила, что хочет купить у нее магазин. Позже все переговоры и финансовые расчеты Троицкая вела непосредственно с Кайрат.

    Стороны договорились о сумме 23 млн тенге. Деньги передавались в несколько этапов: 2 млн тенге – в начале, затем около 10 млн тенге наличными, а еще 11 млн тенге поступили банковскими онлайн-переводами.

    Также, по словам свидетельницы, в процессе были организованы встречи для договоренностей с представителями Talan Gallery.

    После расчета магазин был официально переоформлен на Перизат Кайрат.

    Напомним, сегодня в первой половине дня в суде, блогер рассказал, как перевел 83,5 млн тенге Перизат Кайрат. Он стал одним из тех, кто собрал значительную сумму пожертвований якобы для оказания помощи жителям Сектора Газа. 

    Также стало известно о переводе фондом «Асар-Уме» 200 млн тенге на счет фонда, связанного с Перизат Кайрат. Президент фонда дал показания в суде. 

    Теги:
    Закон и право Суд над Перизат Кайрат Суды
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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