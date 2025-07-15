Как компания перевела 100 млн тенге в фонд Перизат Кайрат во время паводков, рассказал юрист

Он рассказал об обстоятельствах перевода 100 млн тенге в фонд, связанный с Перизат Кайрат, в период паводков 2024 года.

— Как известно, тогда в ряде регионов произошли паводки. В СМИ и соцсетях мы следили за ситуацией и видели, в каком положении оказались простые граждане. Руководство компании решило оказать помощь пострадавшим, — сообщил он в суде.

По словам юриста, компания начала искать фонд, через который могла бы передать средства на помощь нуждающимся. В результате 17 апреля 2024 года 100 млн тенге были перечислены на счет фонда Перизат Кайрат в Fortebank по платежному поручению.

Позже в компании узнали, что в отношении фонда возбуждено уголовное дело. Агентству по финансовому мониторингу, по словам свидетеля, компания подтвердила, что осуществляла перевод в фонд Перизат Кайрат.

На вопрос, получали ли они отчет об использовании этих средств, Дамир Аскаров ответил:

— Мы не сомневались в честном использовании денег. Были убеждены, что они действительно пойдут на помощь людям, пострадавшим от паводков.

Ранее другой свидетель рассказала, как продала цветочный магазин матери Перизат Кайрат за 23 млн тенге.

Также стало известно о переводе фондом «Асар-Уме» 200 млн тенге на счет фонда, связанного с Перизат Кайрат. Президент фонда дал показания в суде.