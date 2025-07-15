Казахстанские борцы завоевали еще семь медалей чемпионат Азии

В соревнованиях по вольной борьбе единственную золотую медаль для Казахстана завоевал Едиге Касымбек в весовой категории до 125 кг.

Нурданат Айтанов (до 57 кг) и Камиль Куруглиев (до 97 кг) стали серебряными призёрами, а Досжан Кул-Гаип (до 74 кг) и Алан Оралбек (до 61 кг) заняли третьи места.

Также в женской борьбе Анна Стратан (до 57 кг) и Мейрамгуль Максот (до 72 кг) удостоились бронзовых медалей.

Ранее казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые награды.

В весовой категории до 87 кг первое место занял Темирлан Турдакын. Также чемпионом Азии среди молодежи стал Диас Сейиткалиев в категории до 82 кг.

В весовой категории до 77 кг серебряным призёром стал Омар Дуйсенбек, а Мусан Ерасыл (до 55 кг), Есбол Шамилов (до 63 кг) и Алихан Дурсунов (до 72 кг) завершили турнир с бронзовыми наградами.