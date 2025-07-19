НДС на стройку: что будет с ценами на жилье в Казахстане

На пресс-конференции, прошедшей в Палате предпринимателей «Атамекен», журналисты поинтересовались: не приведет ли введение НДС для застройщиков к резкому росту цен на жильё и, как следствие, ухудшению условий жизни социально уязвимых граждан.

– Мы изучили этот сектор. В 2001 году мы дали строителям множество льгот. Но с тех пор стоимость одного квадратного метра жилья выросла на сотни процентов. Мы убедились, что льготы не сдерживают рост цен. Если рост цен всё равно неизбежен, зачем тогда мы даём им льготы? Лучше обложим их налогом и получим выгоду от этой сферы. А собранные средства направим на поддержку социально уязвимых слоев населения, — сказал он.

Также министр отметил, что при необходимости государственная поддержка людей с низкими доходами будет усилена.

— Что касается социально уязвимых групп и всех граждан, чьи доходы зависят от бюджета: в случае роста инфляции предусмотрены меры по индексации. Мы уже озвучили соответствующую сумму – не менее 800 миллиардов тенге. Мы готовы выделить эти средства для поддержки указанных категорий граждан. При необходимости увеличим размеры адресной социальной помощи. В случае роста цен будем наращивать жилищный фонд. Эта реформа позволяет сделать это. Поэтому эти изменения не станут для них обременительными, — заявил Серик Жумангарин.

Напомним, сегодня 15 июля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения».