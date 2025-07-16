Президент Казахстана подписал закон о поправках в уголовное законодательство

Законом внесены поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс «О браке (супружестве) и семье», законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О платежах и платежных системах» и другие.



Первый блок поправок предусматривает обеспечение стабильности уголовного законодательства.



Второй блок поправок – совершенствование уголовного законодательства и усиление ответственности за некоторые общественно опасные деяния.



Третий блок поправок – усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, повышение состязательности уголовного процесса и его оптимизацию.



Четвертый блок поправок – совершенствование уголовно-исполнительного законодательства.



Текст Закона публикуется в печати.

Ранее мы писали о том, в Казахстане вводится уголовная ответственность за сталкинг и принуждение к браку.

Также, представитель Генпрокуратуры рассказал в эфире подкаста Bizdin Orta, что уголовная ответственность за участие в дроппинг-схемах усилена в стране - подробнее читайте здесь.

Абьюзер, дроппер или наркоторговец – все получат по заслугам - читайте в нашем материале.