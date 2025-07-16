Президент Казахстана подписал закон о поправках в уголовное законодательство
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства РК», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Законом внесены поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс «О браке (супружестве) и семье», законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О платежах и платежных системах» и другие.
Первый блок поправок предусматривает обеспечение стабильности уголовного законодательства.
Второй блок поправок – совершенствование уголовного законодательства и усиление ответственности за некоторые общественно опасные деяния.
Третий блок поправок – усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, повышение состязательности уголовного процесса и его оптимизацию.
Четвертый блок поправок – совершенствование уголовно-исполнительного законодательства.
Текст Закона публикуется в печати.
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