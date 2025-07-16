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    15:03, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана подписал закон о поправках в уголовное законодательство

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства РК», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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    Фото: Акорда

    Законом внесены поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс «О браке (супружестве) и семье», законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О платежах и платежных системах» и другие.

    Первый блок поправок предусматривает обеспечение стабильности уголовного законодательства.

    Второй блок поправок – совершенствование уголовного законодательства и усиление ответственности за некоторые общественно опасные деяния.

    Третий блок поправок – усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, повышение состязательности уголовного процесса и его оптимизацию.

    Четвертый блок     поправок – совершенствование уголовно-исполнительного законодательства.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее мы писали о том, в Казахстане вводится уголовная ответственность за сталкинг и принуждение к браку.

    Также, представитель Генпрокуратуры рассказал в эфире подкаста Bizdin Orta, что уголовная ответственность за участие в дроппинг-схемах усилена в стране - подробнее читайте здесь.

    Абьюзер, дроппер или наркоторговец – все получат по заслугам - читайте в нашем материале. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Закон и право
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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