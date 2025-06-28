Уголовная ответственность за участие в дроппинг-схемах усилена — Генпрокуратура РК

По его словам, ранее действия дропперов квалифицировались как формы соучастия в преступлении — по статье 28 Уголовного кодекса.

— Теперь в законодательство внесены конкретные нормы, предусматривающие прямую уголовную ответственность как для дроповодов, так и для дропперов. Это важная мера, учитывая, что незаконная деятельность постоянно видоизменяется и совершенствуется, — отметил Батталов.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, ужесточение законодательства уже дает свои положительные результаты: новые правовые механизмы позволяют эффективнее пресекать финансовые схемы и привлекать к ответственности всех участников преступлений.

Дроппинг — это предоставление своих данных или банковских счетов третьим лицам для проведения незаконных финансовых операций. Подобные схемы активно используются для отмывания денег, мошенничества и иных преступлений.

Ранее на подкасте озвучили, что действия Асхата Ниязова получат правовую оценку.