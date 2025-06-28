Действия Асхата Ниязова получат правовую оценку — АФМ

Напомним, ранее стало известно, что 30 мая 2025 года начато расследование в отношении Д. Жумагулова, учредителя группы компаний «Dala». Следствием установлено: его компания «Dala SK Stroy Invest» с мая 2023 по март 2025 года без разрешения местного исполнительного органа привлекла более 1 млрд тенге от 62 дольщиков. Компанию активно рекламировал казахстанский журналист и блогер Асхат Ниязов.

– Асхат Ниязов размещал рекламу не безвозмездно. Установлено, что за продвижение проекта он получил 6 миллионов тенге. Это была возмездная сделка между двумя сторонами. Еще раз подчеркну: его действия получат соответствующую правовую оценку в рамках действующего законодательства, – рассказал К. Багбанулы.

Сам Асхат Ниязов в свою очередь в эфире телеканала Jibek Joly рассказал, что больше никогда не будет связываться со строительными компаниями.