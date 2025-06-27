Известный журналист Асхат Ниязов оказался фигурантом уголовного дела

По словам Ниязова, на момент съемки стройка активно велась, были возведены три-четыре этажа, что создало впечатление законности проекта. Он признал, что не проверил наличие всех необходимых разрешительных документов.

— Очень плохо, что я не разобрался с документами, поэтому я, конечно, несу за это ответственность и извиняюсь ещё раз перед теми, кто вложился. Мы сейчас сделали уже новый выпуск, рассказали всю правду про эту строительную компанию, как это все вышло, как они брали деньги, что они потом делали. И мы вот сейчас пытаемся совместными усилиями найти нового инвестора, — поделился журналист.

Асхат Ниязов добавил, что компания убеждала его в добросовестности: ранее дольщиков они якобы не подводили, имели другой проект в Усть-Каменогорске, где имелись разрешительные документы.

— Я ничего не запрашивал. Это моя ошибка была, конечно. Ну и с акиматами у меня не очень отношения, поэтому я старался туда не ходить. Да, они долго выходили на меня (стройкомпания — прим.ред.), говорили, что типа мы переживаем за местный бизнес, мы хотим показать, как идёт стройка, какие есть проблемы. Я такой — давайте, — признал он.

Он также пояснил, что выпуск был коммерческим, но создавался с намерением дать полезную информацию о процессе строительства.

— Причём это же был не просто рекламный выпуск — это был выпуск про стройку. Мы разбирали, как делаются там кирпичи, пеноблоки, как изготавливаются окна. Мы ездили на все эти предприятия, всё это показывали. То есть, чтобы выпуск был максимально полезным — чтобы люди узнали, как делается стройка. Он просто был коммерчески оплачен вот этой компанией, и мы снимали на примере их ЖК, поэтому, как бы, по факту это тоже реклама, — отметил Ниязов.

После выхода ролика к нему начали поступать жалобы от клиентов DALA SK по вопросам некачественного ремонта. Журналист связался с пострадавшими, встречался с руководством компании, добивался возврата средств, но позднее стало известно, что сам жилой комплекс в Семее был построен без разрешительных документов.

— Мы поехали к DALA-SK, собрали руководство. Там были Даурен, Муратбек. Они мне пообещали: «Всё-всё, мы даже не знали о ваших ситуациях, мол, у нас там тысяча объектов, квартир, и Ваши кейсы мы не знали, мы всё решим.» И два месяца я каждый день с Дауреном созванивался, чтобы они отдали эти деньги. Мы еле как выбили эти деньги, которые они должны были за ремонты — за некачественные или недоделанные. И вот когда они всё-таки через несколько месяцев всем закрыли, с кем я связывался, я успокоился, выдохнул — но ненадолго. Потом мне позвонил уже следователь из Семея и сказал, что ЖК, который они строили, он незаконный, — поделился Асхат Ниязов.

По его словам, один из руководителей DALA SK — Даурен — арестован, возбуждено уголовное дело.

Также Асхат отметил необходимость пересмотра законодательства в сфере строительства, чтобы исключить возможность начала работ без разрешений.

— Именно нужно изменить, я считаю, в строительстве какие-то законы, чтобы они просто даже начинать стройку не могли — пока у них нет ни одного разрешительного документа. То есть на этапе, когда они там вдруг, если захотят — вот окей, выкупили землю и начали что-то там делать, оградили заборами — на этом этапе уже должны приходить кто-то с ГАСКа, из других органов, и уже начинать какие-то проверки, а не ждать, что там 30 дней, там ещё какие-то дни, где они могут исправить ситуацию, — сообщил Ниязов.

Ниязов признался, что не собирается больше иметь дело со строительным сектором и призвал граждан тщательно проверять документы строительных компаний и обязательно консультироваться с юристами перед вложением средств.

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