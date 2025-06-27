Миллиарды на доверии: как казахстанцы попадают в сети мошенников и фальшивых застройщиков

Резонансная история в Семее: журналист Асхат Ниязов и жилой комплекс DALA SK

Одной из громких историй стал репортаж журналиста, блогера Асхата Ниязова, в котором он рекламировал жилой комплекс строительной компании DALA SK в городе Семее. Видео вызвало волну интереса и доверия среди обычных граждан, мечтавших о собственном жилье. Многие решили вложиться в проект, вдохновленные рекомендацией известного журналиста.

Однако спустя время выяснилось: компания не имела необходимых разрешений, здание возводилось с нарушениями и признано аварийным. Объект подлежит сносу, а руководство DALA SK осуждено за мошенничество. Ущерб оценивается в миллиарды тенге.

Асхат Ниязов позже заявил, что также стал жертвой и был введён в заблуждение. Тем не менее, остается открытым вопрос: почему перед съемкой рекламы не была проведена элементарная проверка разрешительных документов? Это лишь один из примеров, когда вера в публичное лицо обернулась финансовой катастрофой.

Актау: еще один фальшивый застройщик и ущерб в 70 миллионов тенге

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Не менее драматично завершилось дело в Актау, где к ответственности привлечён Корниенко Н.Н., представившийся председателем жилищно-строительного кооператива «СК 2032». Он заключил с девятью дольщиками фиктивные договоры на покупку квартир в жилом комплексе «МИЗАМ», не имея на это никаких правовых оснований.

В результатеграждане потеряли более 70 миллионов тенге, строительство дома так и не началось, суд признал действия Корниенко мошенничеством в крупном размере, он был осуждён и получил реальный срок.

Финансовая пирамида и блогеры: влияние публичности как орудие обмана

Особо показательной стала афера с компанией Mudarabah Capital. Организация была признана финансовой пирамидой, а к ее «раскрутке» привлекались популярные вайнеры и блогеры, такие как Мейржан Туребаев, Мейрхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев. Они публично выступали в поддержку проекта, обещавшего «выгодные исламские инвестиции» и высокие доходы. На своих официальных страницах в социальных сетях они агитировали людей вкладывать в сомнительную организацию.

Фото: скриншот из видео

По данным следствия, для привлечения денег организаторы финпирамид ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Mudarabah Capital» заключали договоры о сотрудничестве с потерпевшими, а вложенные средства, якобы, направляли для участия в государственных закупках. Вкладчикам обещали ежемесячно 20-процентную прибыль. Около 200 потерпевших перечислили порядка 2 млрд тенге на счета компании Astex.kz через фирму Mudarabah Capital. Сумма ущерба от финпирамиды составила более 8,5 млрд тенге.

В результате всего судом виновными по делу были признаны 12 человек, в том числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов. Обоим суд назначил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении исполнительной системы минимальной безопасности.

Фонд «Biz Birgemiz»: от благотворительности к отмыванию преступных доходов

История с Перизат Кайрат, основательницей фонда «Біз біргеміз», изначально казалась благородной инициативой. Но сейчас активистке инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и легализация денег и имущества, добытых преступным путем.

Коллаж: Kazinform

Перизат Кайрат задержали в ноябре прошлого года по обвинению в хищении более 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. Материалы уголовного дела насчитывают 109 томов. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест. В рамках расследования были изъяты ювелирные изделия, люксовые аксессуары, а также наложен арест на недвижимость и автомобили. Сам фонд Перизат Кайрат «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» суд постановил ликвидировать.

Кроме того, 23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат — на этот раз по факту мошенничества при сборе средств на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью.

Недавно стало известно, суд над Перизат Кайрат может пройти в прямом эфире.

Миллиарды на доверии и незнании

Истории с рекламой Асхата Ниязова, дольщиков в Актау, пострадавших от финпирамиды, которую рекламировали блогеры, и фонда «Біз біргеміз» — это лишь верхушка айсберга. А пока общество остаётся доверчивым и уязвимым к манипуляциям.

В апреле этого стало известно, что более 100 дольщиков вложили 972 млн тенге в незаконное строительство в Каскелене. Как сообщили в АФМ, руководители ТОО «Торедо» в период 2021–2023 годы, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU», «НОМЕ МAK».

Фото: кадр из видео АФМ

Весной этого года в Актобе также раскрыто хищение на 421 млн тенге у дольщиков. Эту сумму в строительство жилого дома вложили 75 пострадавших дольщиков. Всего на территории области насчитывается11 проблемных объектов долевого строительства, по которым 745 потерпевших, а общий ущерб составляет 5,6 млрд тенге.

Похожая история из Усть-Каменогорска, где около 200 человек вложили в строительство домов почти 3 млрд тенге. Как сообщили в департаменте экономических расследований ВКО, строительные компании не имели разрешения привлекать средства дольщиков. При этом обманывали людей, завуалировав свою деятельность под раннее бронирование квартир.

В мае 2024 года в Алмалинском районном суде Алматы вынесли приговор семерым риэлторам, обманувшим дольщиков двух строящихся жилых комплексов. Уголовное дело было рассмотрено по факту мошенничества в особо крупном размере. Здесь, как и в других случаях, разрешения на привлечение денег дольщиков у застройщика не было. Несмотря на это, риелторам удалось вовлечь в эту аферу 150 лиц, потративших на приобретение квартир 3,5 млрд тенге. В результате застройщику пришлось полностью возместить обманутым дольщикам материальный ущерб. Органами следствия компания признана потерпевшей. А семь риэлторов получили реальные сроки лишения свободы.

Еще один пример миллиардного обмана. В августе 2024 года городской суд Актобе вынес приговор в отношении председателя жилищного кооператива Safina.kz. Ущерб, нанесенный 312 дольщикам, составил 2,9 миллиарда тенге. Дело рассматривалось по статье «Мошенничество». В итоге председатель жилкооператива лишен свободы на 6 лет и 8 месяцев.

Что делает государство?

На фоне этих скандалов с тысячами пострадавших дольщиков Правительство Казахстана разработало законопроект о совершенствовании сферы строительства и долевого участия, который уже находится на подписи у Президента РК.

Законопроект меняет подход к рекламе объектов долевого строительства в Казахстане. Он был инициирован еще в 2022 году и стал предметом активных дискуссий. Основанием для его разработки послужили поручения Главы государства, направленные на ужесточение контроля в сфере привлечения средств дольщиков. С 2022 по 2024 годы проект прошел антикоррупционную и правовую экспертизу, неоднократно обсуждался в рабочих группах Парламента. По состоянию на июнь 2025 года законопроект одобрен обеими палатами Парламента.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В частности, изменения внесены в два ключевых нормативных правовых акта: закон Республики Казахстан «О рекламе» и закон Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве».

Существенные ограничения коснулись порядка рекламирования строящихся объектов недвижимости. В новой редакции законодательства:

1. Установлен прямой запрет на рекламу многоквартирных и индивидуальных жилых домов, если:

· у застройщика отсутствует разрешение на привлечение средств дольщиков;

· не заключён договор гарантии с Единым оператором;

· не осуществляется проектное финансирование через банк.

2. Исключена норма, ранее допускавшая размещение рекламы на основании утверждённой проектной документации (ПД), что ранее позволяло застройщикам использовать правовой пробел.

3. Уточнены требования к достоверности рекламы: запрещено использовать формулировки, способные ввести потребителя в заблуждение в отношении: назначения объекта; условий приобретения; сроков ввода в эксплуатацию; юридического статуса.

На практике, как поясняет юрист в сфере строительства, рекламы и цифрового регулирования Чингис Оралбаев, эти изменения означают, что:

— Застройщики не вправе продвигать строящиеся объекты, если отсутствует один из ключевых механизмов защиты дольщиков: разрешение акимата на привлечение средств населения; договор гарантии с Единым оператором; действующая схема проектного банковского финансирования.

— Под прямой запрет попадают: наружная реклама жилых комплексов (в том числе фасадные баннеры, лайтбоксы и т. п.); реклама на транспорте, строительных ограждениях и временных объектах; digital-продвижение: социальные сети, видеоролики, контекстная и таргетированная реклама; лендинги и иные онлайн-площадки, содержащие условия покупки, схемы, обещания сроков и выгод.

Вместе с тем, уже несколько лет для информирования граждан и недопущения нарушений закона акиматы городов систематически публикуют так называемый чёрный список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков.

Более подробно проблемы долевого строительства в Казахстане будут рассматриваться сегодня в эфире программы «Бүгін Live» и в подкасте «Біздің орта» на телеканале Jibek Joly.