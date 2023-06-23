Вайнеры и финпирамида: подробности дела «Mudarabah Capital» озвучили в суде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился судебный процесс по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алмалинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении 12 подсудимых по факту создания и руководства финансовой пирамидой преступной группой с привлечением денег и имущества в особо крупном размере (статье 217 части 3 пункты 1,2 УК), а также по факту участия в организованной группе или в преступной организации (статье 262 частей 1,2 УК).

«Судом установлено, что подсудимый К., открыв в 2019 году ТОО «Astex.kz», оформил его на членов ОПГ братьев М. и Е., а также назначил Р. директором. Указанные лица занимались привлечением вкладчиков, принимали денежные средства, а также ввели бонусную программу в виде поощрения лиц, вовлекших новых вкладчиков в сумме 10% от внесенного вклада. При этом до сведения вкладчиков доводилась ложная информация, что вклады будут направлены на тендерные проекты с получением и распределением по ним дивидендов. Вместо этого, поступившие денежные средства снимались и перечислялись на личные счета подсудимых, а имущество потерпевших, предоставленное в качестве вклада, продавалось без внесения денег на расчетный счет ТОО «Astex.kz», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Таким образом, потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере – 867,5 млн тенге.

«В дальнейшем, подсудимый К., не удовлетворившись низким уровнем вовлечения вкладчиков, решил привлечь в преступную деятельность лиц, имеющих опыт в области сетевого маркетинга. Для этого, он вступил в преступный сговор с О. (в розыске), который имел навыки в продвижении сетевых компаний. В результате в середине 2020 года была создана новая пирамида - ТОО «Mudarabah Capital». Данная кампания позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, соответствующий канонам Ислама, что создало у потерпевших ложное представление о надежности данного проекта», - добавили в суде.

В состав учредителей ТОО «Mudarabah Capital» с 11-11,5% долей на каждого вошли подсудимые Б., У., Ч., К., Ж., С., которым отводились разные преступные роли. Также в деятельность компании были привлечены подсудимые Ш. и Т., которым была отведена роль по популяризации, агитации деятельности компании, ведение на своих страницах в социальных сетях рекламы ТОО.

«В результате преступной деятельности этой финансовой пирамиды потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере - свыше 1 млрд тенге», - говорится в сообщении.

В суде подсудимые вину не признали, просили оправдать. Государственный обвинитель обвинение подержал, просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 5-12 лет.

Также прокурор в суде отказался от обвинения в отношении подсудимых Ш. и Т. по статье 262 части 2 УК (Участие в организованной группе или преступной организации). По статье 217 УК (Создание и руководство финансовой пирамидой в составе преступной группы) просил переквалифицировать с пункта 1 части 3 на пункт 2 части 3.

«Приговором суда 10 подсудимых признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой, и им назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Подсудимые Т. и Ш. были признаны виновными в руководстве финансовой пирамидой и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», - отметили в горсуде.

При назначении наказания смягчающими обстоятельствами явилось наличие у некоторых подсудимых малолетних детей. Также судом были удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 1 861 752 441 тенге. Приговор не вступил в законную силу.