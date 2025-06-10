РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:16, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Похитившего 70 миллионов тенге у дольщиков осудили в Актау

    В городе Актау вынесен обвинительный приговор по делу о хищении денежных средств дольщиков, передает  агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

    долевое участие в жилищном строительстве
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Департаментом АФМ по Мангистауской области в ходе расследования установлено, что Корниенко Н.Н., действуя без полномочий, выдавал себя за руководителя жилищно-строительного кооператива «СК 2032» и заключил с дольщиками девять договоров на реализацию помещений и квартир в строящемся многоквартирном жилом комплексе «МИЗАМ» в Актау. 

    — Похищены денежные средства в размере 70 млн тенге и растрачены на личные нужды. С санкции суда наложен арест на его имущество — земельный участок площадью 8 тысяч кв. м. стоимостью 200 млн тенге. 

    Приговором суда Корниенко Н.Н. осужден к 5 годам лишения свободы. Арестованное имущество обращено в счет возмещения гражданских исков потерпевших, — сообщили в департаменте.

    АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. 

    Теги:
    Хищение Регионы Казахстана Регионы Актау АФМ Жилье Мангистауская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Сейчас читают