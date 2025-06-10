Похитившего 70 миллионов тенге у дольщиков осудили в Актау

Департаментом АФМ по Мангистауской области в ходе расследования установлено, что Корниенко Н.Н., действуя без полномочий, выдавал себя за руководителя жилищно-строительного кооператива «СК 2032» и заключил с дольщиками девять договоров на реализацию помещений и квартир в строящемся многоквартирном жилом комплексе «МИЗАМ» в Актау.

— Похищены денежные средства в размере 70 млн тенге и растрачены на личные нужды. С санкции суда наложен арест на его имущество — земельный участок площадью 8 тысяч кв. м. стоимостью 200 млн тенге.

Приговором суда Корниенко Н.Н. осужден к 5 годам лишения свободы. Арестованное имущество обращено в счет возмещения гражданских исков потерпевших, — сообщили в департаменте.