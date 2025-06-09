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    17:44, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Подозреваемый в многомиллионном мошенничестве задержан в Актюбинской области

    В Актюбинской области полиция раскрыла мошенническую схему, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. В полицию обратились люди, которые стали жертвами обмана.

    Выяснилось, что в конце 2024 года 35-летний мужчина, выдававший себя за блогера, обманул четырех человек. Он обещал одному из них помочь с трудоустройством в детский сад, другому — с получением водительских прав, а третьему — «выиграть» тендер. Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, составил более десяти млн тенге. Сейчас ведется досудебное расследование. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.


    Теги:
    Мошенничество Закон и право Регионы Казахстана Регионы Актюбинская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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