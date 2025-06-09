Подозреваемый в многомиллионном мошенничестве задержан в Актюбинской области

Полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. В полицию обратились люди, которые стали жертвами обмана.

Выяснилось, что в конце 2024 года 35-летний мужчина, выдававший себя за блогера, обманул четырех человек. Он обещал одному из них помочь с трудоустройством в детский сад, другому — с получением водительских прав, а третьему — «выиграть» тендер. Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, составил более десяти млн тенге. Сейчас ведется досудебное расследование. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.





