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    18:44, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Мошенничество с мультивизами и видом на жительство раскрыли в Астане

    В Астане задержана директор консалтинговой фирмы за мошенничество с визами, передает  агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    полиция
    Фото: polisia.kz

    В Астане полицейские раскрыли схему мошенничества с визами. В полицию обратилась жительница города, которая пожаловалась на обман и потерю денег.

    Заявительница рассказала, что ей пообещали помочь с оформлением мультивизы в США и вида на жительство в Испании. За это она отдала 20 млн тенге.

    Полицейские провели расследование и выяснили личность подозреваемой. Ею оказалась 35-летняя жительница Астаны, которая работает исполнительным директором в консалтинговой компании. Компания помогает людям получать визы на короткий и долгий срок, а также виды на жительство в разных странах.

    По данным следствия, женщина убеждала клиентов, что счета компании арестованы частными судебными исполнителями. Она предлагала переводить оплату на счета своих родственников и сотрудников фирмы. Полученными деньгами подозреваемая распоряжалась по своему усмотрению. При этом договоры с клиентами заключались устно.

    Подозреваемая призналась в содеянном. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Ведется проверка на предмет ее возможной связи с другими похожими преступлениями.

    Теги:
    Мошенничество Закон и право Виза Полиция Астана
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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