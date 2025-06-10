Мошенничество с мультивизами и видом на жительство раскрыли в Астане

В Астане полицейские раскрыли схему мошенничества с визами. В полицию обратилась жительница города, которая пожаловалась на обман и потерю денег.

Заявительница рассказала, что ей пообещали помочь с оформлением мультивизы в США и вида на жительство в Испании. За это она отдала 20 млн тенге.

Полицейские провели расследование и выяснили личность подозреваемой. Ею оказалась 35-летняя жительница Астаны, которая работает исполнительным директором в консалтинговой компании. Компания помогает людям получать визы на короткий и долгий срок, а также виды на жительство в разных странах.

По данным следствия, женщина убеждала клиентов, что счета компании арестованы частными судебными исполнителями. Она предлагала переводить оплату на счета своих родственников и сотрудников фирмы. Полученными деньгами подозреваемая распоряжалась по своему усмотрению. При этом договоры с клиентами заключались устно.

Подозреваемая призналась в содеянном. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Ведется проверка на предмет ее возможной связи с другими похожими преступлениями.



