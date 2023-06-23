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Вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова осудили на 5 лет

Автор:  
Еламан Турысбеков
23 Июня 2023, 19:01
Вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова осудили на 5 лет Кадр из видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы огласили приговор по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего судом виновными по делу признаны 12 человек, в том числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.

Всех подсудимых, кроме Туребаева и Шернияза, признали виновными по двум статьям Уголовного кодекса - 217 «Создание и руководство финансовой пирамидой» и 262 «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией».

Так, Мейржана Туребаева суд признал невиновным по части 2 статьи 262 УК РК, но виновным по статье 217 УК РК и назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении исполнительной системы минимальной безопасности.

Мейирхан Шерниязов также признан невиновным по части 2 статьи 262 УК РК, но признан виновным по статье 217 УК РК. Ему также назначено 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

Кроме того, судом виновными были признаны остальные фигуранты дела: Алмас Курмангалиев - ему дали 14 лет лишения свободы, Руслан Бурканов - 12 лет, Дания Рахимова - 10 лет, Ержан Мансуров - 9 лет, Ерлан Мансуров - 9 лет, Тимур Рустемов - 12 лет, Нурлан Султанбаев - 8 лет, Андрей Ча - 8 лет, Самат Касенов - 8 лет, Биржан Жармухамед – 6 лет.


Алматы   Суды   Судебный процесс   Финансовая пирамида  
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