Дольщиков ЖК «Весновка» и «Уш Коныр» обманули в Алматы: семь человек осудили

В Алмалинском районном суде Алматы вынесли приговор семерым риэлторам, обманувшим дольщиков двух строящихся жилых комплексов на 3,5 млрд тенге. Уголовное дело было рассмотрено по факту мошенничества в особо крупном размере, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, подсудимая К., являясь директором ТОО, вступила в преступный сговор с шестью подельниками, чтобы привлечь потенциальных покупателей на приобретение жилья в двух строящихся ЖК. Однако разрешения на привлечение денег дольщиков у застройщика не было. Несмотря на это, подсудимым удалось вовлечь в эту аферу 150 лиц, потративших на приобретение квартир 3,5 млрд тенге.

В результате застройщику пришлось полностью возместить обманутым дольщикам материальный ущерб. Органами следствия компания признана потерпевшей.

- Вместе с тем, на вырученные денежные средства подсудимые супруги К. и Ж. выкупили участок в Алматы, под предлогом строительства ЖК были привлечены дольщики, хотя изначально строить данный жилой комплекс не входило в их планы. В итоге, к ним незаконно перетекли денежные средства и имущество семи потерпевших на сумму около 300 млн тенге. О возмещении материального вреда они договорились, подписав медиативное соглашение, - отметили в суде.

В суде подсудимые вину не признали, показав, что фактически желали реализовать квартиры.

- Суд признал подсудимых К., Ж., М., Р., Ш., Е., Н. виновными по статье 190 части 4 пункта 2 УК и назначил им наказание в виде лишения свободы от 5 лет до 6 лет 8 месяцев, с удовлетворением гражданского иска потерпевшего. В качестве отягчающих обстоятельств у подсудимых К. и Р. был признан рецидив преступлений, - добавили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В прошлом году дольщики ЖК «Весновка» и «Ush-Qonyr» сообщили акиму, что их обманули и оставили без квартир и денег. Они заявили о двойных продажах квартир.

Позже департаментом полиции города начато уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков ЖК «Ush-Qonyr» и «Весновка» по статье «мошенничество». Были задержаны директор и ряд должностных лиц «Lider Group Consalt». Компания занималась продажей квартир.

Ситуацию вокруг ЖК «Ush-Qonyr» и «Весновка» позже прокомментировал Ерболат Досаев. Он попросил прокуратуру города взять дело на контроль и проверить то, как наложен арест на квартиры, как он действует.

2 ноября уголовное дело было передано в Алмалинский районный суд.