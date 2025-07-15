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    11:30, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстан не планирует выходить из соглашения ОПЕК+

    Казахстан сохраняет приверженность обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+ и не рассматривает возможность выхода из альянса. Об этом сообщил Премьер-министр РК Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

    — В рамках ОПЕК+ мы максимально стараемся выполнять свои обязательства. В данном конкретном периоде у нас не всегда получается, в связи с введением в текущем году проекта расширения на месторождении Тенгиз. Возвращаясь к соглашению о разделе продукции, это все оговорено. Мы всегда говорили, что как только завершим проект, будем превышать свои прогнозные обязательства, — отметил глава Кабмина.

    По данным Минэнерго, в июне 2025 года объем поставок сырой нефти из Казахстана составил 1,86 млн баррелей в сутки. Это выше уровня в мае (1,78 млн баррелей в сутки) и превышает установленную в рамках добровольного соглашения ОПЕК+ квоту почти на 500 тыс. баррелей. Рост связан с технологическими и инфраструктурными особенностями расширения добычи на крупнейшем нефтяном месторождении страны — Тенгизе.

    Ранее ОПЕК опубликовала доклад, согласно которому Казахстан и Азербайджан будут играть все более важную роль в обеспечении Европы нефтью в долгосрочной перспективе.

    Также стало известно, что ОПЕК+ увеличит добычу нефти в августе.

    Теги:
    ОПЕК Правительство РК Нефть Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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