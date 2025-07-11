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    10:28, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстан и Азербайджан займут центральное место в поставках нефти в Европу — доклад ОПЕК

    Казахстан и Азербайджан будут играть все более важную роль в обеспечении Европы нефтью в долгосрочной перспективе, передает агентство Kazinform со ссылкой на доклад ОПЕК, по сообщению trend.az.

    нефтепровод по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан
    Фото: Министерство энергетики РК

    Согласно прогнозу, экспорт сырой нефти и конденсата в Европу стабилизируется на уровне около 1,6 миллиона баррелей в сутки вплоть до 2050 года. Несмотря на то, что это значительно меньше объемов, когда российская нефть беспрепятственно поступала в ЕС, данный показатель подчеркивает растущее стратегическое значение альтернативных поставщиков из Каспийского региона — прежде всего, Казахстана и Азербайджана.

    В ОПЕК отмечают, что эмбарго ЕС на российскую нефть привело к переориентации традиционных маршрутов поставок. Прогнозируется, что импорт из России и Каспийского региона в целом сократится с 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2024 году до чуть менее 1,7 миллиона баррелей к 2030-му и снизится до 1,6 миллиона баррелей в день к концу прогнозного периода. При этом основную часть этих поставок будут составлять нероссийские объемы, значительная доля которых придется на Казахстан и Азербайджан.

    По оценкам ОПЕК, маловероятно, что экспорт российской нефти в Европу сможет вернуться к уровням, предшествовавшим конфликту. Это укрепляет позиции Казахстана и Азербайджана как надежных долгосрочных поставщиков для европейского рынка.

    Ранее восемь стран ОПЕК+ — Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Ирак, Алжир и Россия — договорились увеличить объём добычи нефти в августе на 548 тысяч баррелей в сутки.

    Теги:
    ОПЕК Казахстан Европа Энергетика Азербайджан Нефть
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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