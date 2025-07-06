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    15:47, 06 Июль 2025 | GMT +5

    ОПЕК+ увеличит добычу нефти в августе

    Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить объём добычи нефти в августе на 548 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает агентство Kazinform.

    нефть
    Коллаж: freepik.com

    — Ввиду устойчивых мировых экономических перспектив и текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи в размере 548 тысяч б/с в августе 2025 года по сравнению с июлем. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, согласованным весной текущего года, — говорится в сообщении.

    Увеличение добычи будет обеспечено восемью странами альянса — Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Кувейтом, Оманом, Ираком, Казахстаном, Алжиром и Россией.

    Отмечается, что данное согласованное увеличение ускоряет темпы добычи по сравнению с предыдущими месяцами. В мае, июне и июле альянс уже превысил план по наращиванию добычи, добавляя по 411 000 баррелей в сутки каждый месяц, несмотря на тенденцию к снижению цен на нефть.

    ОПЕК напоминает, что эти увеличения могут быть приостановлены или отменены в зависимости от меняющихся рыночных условий для поддержки стабильности рынка.

    Также отмечается, что увеличение квот «предоставит странам-участницам возможность ускорить выплату компенсации».

    Следующая встреча, где будет приниматься решение об уровне добычи на сентябрь, намечена на 3 августа.

    На сегодня ОПЕК+ обеспечивает около 50 процентов от общего объёма мировой добычи нефти.

    Теги:
    ОПЕК Нефть Мировые новости
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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