ОПЕК+ увеличит добычу нефти в августе

— Ввиду устойчивых мировых экономических перспектив и текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи в размере 548 тысяч б/с в августе 2025 года по сравнению с июлем. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, согласованным весной текущего года, — говорится в сообщении.

Увеличение добычи будет обеспечено восемью странами альянса — Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Кувейтом, Оманом, Ираком, Казахстаном, Алжиром и Россией.

Отмечается, что данное согласованное увеличение ускоряет темпы добычи по сравнению с предыдущими месяцами. В мае, июне и июле альянс уже превысил план по наращиванию добычи, добавляя по 411 000 баррелей в сутки каждый месяц, несмотря на тенденцию к снижению цен на нефть.

ОПЕК напоминает, что эти увеличения могут быть приостановлены или отменены в зависимости от меняющихся рыночных условий для поддержки стабильности рынка.

Также отмечается, что увеличение квот «предоставит странам-участницам возможность ускорить выплату компенсации».

Следующая встреча, где будет приниматься решение об уровне добычи на сентябрь, намечена на 3 августа.

На сегодня ОПЕК+ обеспечивает около 50 процентов от общего объёма мировой добычи нефти.