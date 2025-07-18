Охрана появится в больницах Костанайской области

Об этом на странице в соцсетях сообщил глава региона Кумар Аксакалов. Предложение накануне было обговорено с министром здравоохранения Акмарал Альназаровой.

Стороны обсудили ситуацию и договорились, что в крупных медицинских учреждениях области будут установлены охранные посты. В первую очередь речь идёт об областной и городской больницах.

Охрану обеспечит Служба специализированной охраны при департаменте полиции — государственная структура в системе МВД. Посты будут дежурить внутри больниц на постоянной основе.

Напомним, инцидент произошел в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения. Мужчина находится в реанимации.

Им оказался 34-летний хирург-уролог Антон Кистанов.

Позже стало известно, что подозреваемого в нападении мужчину, задержали.

Также в больнице рассказали подробности случившегося: по данным очевидцев, мужчина напал на врача в приемном отделении.

Пострадавшего в ближайшее время бортом санавиции направят на лечение в столицу.



