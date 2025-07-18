Охрана появится в больницах Костанайской области
После нападения на врача областной больницы в Костанае, в регионе примут меры по обеспечению безопасности медперсонала, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом на странице в соцсетях сообщил глава региона Кумар Аксакалов. Предложение накануне было обговорено с министром здравоохранения Акмарал Альназаровой.
Стороны обсудили ситуацию и договорились, что в крупных медицинских учреждениях области будут установлены охранные посты. В первую очередь речь идёт об областной и городской больницах.
Охрану обеспечит Служба специализированной охраны при департаменте полиции — государственная структура в системе МВД. Посты будут дежурить внутри больниц на постоянной основе.
Напомним, инцидент произошел в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения. Мужчина находится в реанимации.
Им оказался 34-летний хирург-уролог Антон Кистанов.
Позже стало известно, что подозреваемого в нападении мужчину, задержали.
Также в больнице рассказали подробности случившегося: по данным очевидцев, мужчина напал на врача в приемном отделении.
Пострадавшего в ближайшее время бортом санавиции направят на лечение в столицу.