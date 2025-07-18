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    11:40, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Охрана появится в больницах Костанайской области

    После нападения на врача областной больницы в Костанае, в регионе примут меры по обеспечению безопасности медперсонала, передает корреспондент агентства Kazinform.

    врачи
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    Об этом на странице в соцсетях сообщил глава региона Кумар Аксакалов. Предложение накануне было обговорено с министром здравоохранения Акмарал Альназаровой.

    Стороны обсудили ситуацию и договорились, что в крупных медицинских учреждениях области будут установлены охранные посты. В первую очередь речь идёт об областной и городской больницах.

    Охрану обеспечит Служба специализированной охраны при департаменте полиции — государственная структура в системе МВД. Посты будут дежурить внутри больниц на постоянной основе.

    Напомним, инцидент произошел в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения. Мужчина находится в реанимации.

    Им оказался 34-летний хирург-уролог Антон Кистанов.

    Позже стало известно, что подозреваемого в нападении мужчину, задержали.

    Также в больнице рассказали подробности случившегося: по данным очевидцев, мужчина напал на врача в приемном отделении.

    Пострадавшего в ближайшее время бортом санавиции направят на лечение в столицу.

    Теги:
    Здравоохранение Закон и право Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Происшествия Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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