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    19:30, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Нападение на врача в Костанае: стали известны подробности инцидента

    В Костанайской областной больнице рассказали подробности случившегося ЧП, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Врачи рассказали о состоянии освобождённой заложницы в Актобе
    Фото: pexels.com

    Как рассказали в пресс-службе учреждения, все произошло в приемном отделении. 

    — Пациенты поступают сюда разными путями — либо самостоятельно, либо доставленные скорой. Пространство зонировано в соответствии с тяжестью состояния пациентов: зеленая линия — для нуждающихся в незначительной помощи, жёлтая — для тех, кому необходимо уточнение диагноза, красная — для экстренных случаев, — объяснили в ведомстве.

    В день происшествия хирург, завершив операцию, спустился в приёмное отделение, чтобы осмотреть пациентов. Один из них, ожидавший своей очереди, внезапно повёл себя агрессивно и нанес врачу удар по голове. От удара доктор потерял сознание. Нападение произошло в манипуляционной комнате, где, несмотря на отсутствие видеокамер, находились свидетели — другие пациенты. По словам сотрудников больницы, камера установлена лишь на входе, однако дверь в момент нападения была открыта, и часть происходящего могла быть зафиксирована.

    В настоящее время врач находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Следственная группа проводит необходимые действия: собирает отпечатки, опрашивает свидетелей.

    Как отмечают в больнице, случаи агрессии в адрес медперсонала, к сожалению, не единичны. Однако столь тяжелый случай произошел впервые. Пострадавший — молодой, но уже опытный хирург.

    Напомним, инцидент произошел в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения. Мужчина находится в реанимации.

    Позже стало известно, что подозреваемого в нападении мужчину, задержали.

    Теги:
    Здравоохранение Костанайская область Врачи Происшествия
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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