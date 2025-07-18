Нападение на врача в Костанае: стали известны подробности инцидента

Как рассказали в пресс-службе учреждения, все произошло в приемном отделении.

— Пациенты поступают сюда разными путями — либо самостоятельно, либо доставленные скорой. Пространство зонировано в соответствии с тяжестью состояния пациентов: зеленая линия — для нуждающихся в незначительной помощи, жёлтая — для тех, кому необходимо уточнение диагноза, красная — для экстренных случаев, — объяснили в ведомстве.

В день происшествия хирург, завершив операцию, спустился в приёмное отделение, чтобы осмотреть пациентов. Один из них, ожидавший своей очереди, внезапно повёл себя агрессивно и нанес врачу удар по голове. От удара доктор потерял сознание. Нападение произошло в манипуляционной комнате, где, несмотря на отсутствие видеокамер, находились свидетели — другие пациенты. По словам сотрудников больницы, камера установлена лишь на входе, однако дверь в момент нападения была открыта, и часть происходящего могла быть зафиксирована.

В настоящее время врач находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Следственная группа проводит необходимые действия: собирает отпечатки, опрашивает свидетелей.

Как отмечают в больнице, случаи агрессии в адрес медперсонала, к сожалению, не единичны. Однако столь тяжелый случай произошел впервые. Пострадавший — молодой, но уже опытный хирург.

Напомним, инцидент произошел в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения. Мужчина находится в реанимации.

Позже стало известно, что подозреваемого в нападении мужчину, задержали.