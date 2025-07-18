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    21:52, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Стало известно имя врача в Костанае, пострадавшего от нападения пациента

    В прокуратуре Костанайской области сообщили, что в отношении подозреваемого приняты меры процессуального принуждения – он задержан в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: пресс-служба Костанайской областной больницы

    Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Эта мера может быть применена только с санкции суда.

    Также стало известно, что пострадавшим врачом оказался 34-летний хирург-уролог Антон Кистанов. В пресс-службе Костанайской областной больницы уточнили, что он проработал в учреждении шесть лет и спас десятки жизней.

    – С позволения семьи стало известно имя врача, пострадавшего в результате нападения в приёмном покое Костанайской областной больницы. Сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Он борется за свою жизнь. Дома его ждут молодая супруга и новорождённая дочь, – сообщили в ведомстве. 

    Напомним, инцидент произошел в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения. Мужчина находится в реанимации.

    Позже стало известно, что подозреваемого в нападении мужчину, задержали.

    Также в больнице рассказали подробности случившегося: по данным очевидцев, мужчина напал на врача в приемном отделении. 

    Теги:
    Костанайская область Врачи Прокуратура Происшествия
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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