Стало известно имя врача в Костанае, пострадавшего от нападения пациента

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Эта мера может быть применена только с санкции суда.

Также стало известно, что пострадавшим врачом оказался 34-летний хирург-уролог Антон Кистанов. В пресс-службе Костанайской областной больницы уточнили, что он проработал в учреждении шесть лет и спас десятки жизней.

– С позволения семьи стало известно имя врача, пострадавшего в результате нападения в приёмном покое Костанайской областной больницы. Сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Он борется за свою жизнь. Дома его ждут молодая супруга и новорождённая дочь, – сообщили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения. Мужчина находится в реанимации.

Позже стало известно, что подозреваемого в нападении мужчину, задержали.

Также в больнице рассказали подробности случившегося: по данным очевидцев, мужчина напал на врача в приемном отделении.