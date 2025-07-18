Пострадавшего врача из Костаная доставят в столицу для лечения

Она выступила с эмоциональным обращением к казахстанцам на фоне участившихся случаев нападений на медицинских работников. Поводом стали два вопиющих инцидента, произошедших в Караганде и Костанае.

В Караганде пострадала медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Пациент ударил врача, не пожелав ждать своей очереди. В результате медик потерял сознание и был госпитализирован в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.

— Уважаемые казахстанцы, обращаюсь к вам как человек, прошедший путь от медсестры до министра. Остановите насилие против медицинских работников! Это не просто агрессия — это преступление, — заявила А. Альназарова.

Министр подчеркнула, что подобные действия ведут к десяткам отложенных операций и непринятых пациентов, нанося прямой удар по всей системе здравоохранения. Она отметила, что приемные покои и без того являются зонами повышенного риска.

Альназарова сообщила, что в сентябре в Парламент будут внесены законопроекты об ужесточении ответственности за нападения на медработников. Такие случаи должны расцениваться не как бытовые конфликты, а как угроза общественной безопасности.

Кроме того, совместно с Министерством внутренних дел принято решение об усилении круглосуточных постов охраны в приемных покоях ургентных стационаров, детских и перинатальных центрах. Все медицинские учреждения будут обеспечены системами видеонаблюдения, охраной и тревожными кнопками.

— Мы должны с детства воспитывать уважение к труду медиков. Формировать культуру благодарности. Очень жаль, что сегодня в мирное время врачи вынуждены рисковать своей жизнью на рабочем месте, — подчеркнула министр.

Кроме того, пострадавшего костанайского врача бортом санавиации доставят в Национальный координационный центр экстренной медицины, где будет проводиться дальнейшее лечение с привлечением высококлассных специалистов.

Напомним, инцидент произошел в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения. Мужчина находится в реанимации.

Им оказался 34-летний хирург-уролог Антон Кистанов.

Позже стало известно, что подозреваемого в нападении мужчину, задержали.

Также в больнице рассказали подробности случившегося: по данным очевидцев, мужчина напал на врача в приемном отделении.