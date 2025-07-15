Доходы государственного бюджета составили порядка 11 трлн тенге

Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов Мади Такиев.

— Республиканский бюджет исполнен на 100,5%, с перевыполнением более чем на 31 млрд тенге и обеспечен за счет — НДС на импорт, ЭТП на сырую нефть и КПН. Местные бюджеты также показали уверенный рост: исполнение по доходам на 117% или на 656,6 млрд тенге. Перевыполнение плана сложилось за счет ИПН, КПН и социального налога. Темп роста доходов по государственному бюджету к аналогичному периоду прошлого года составил 118,8%, по республиканскому бюджету 122% и по местному бюджету 114,3%. Наряду с этим, за счет мер по цифровизации, аналитическому отбору и контролю — обеспечены дополнительные поступления в размере 492 млрд тенге, — озвучил министр.

Также, по его словам, с начала года объем возврата НДС составил 768 млрд тенге, или на 12% больше уровня прошлого года.

— Это не просто рост цифр — это реальный приток ликвидности в экономику, поддержка экспортеров, производителей и аграриев. Такая динамика обусловлена упрощением возврата и приоритетным рассмотрением заявок экспортеров. Общий объем возмещений в 2025 году прогнозируется на уровне порядка 2 трлн тенге, — сказал Мади Такиев.

Ранее на заседании Правительства заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что рост экономики Казахстана достиг показателя в 6,2%. Он также отметил, что инфляция может снизиться до 10% к концу года. Зампремьера также прокомментировал плановые повышения тарифов.