Это не месть, это справедливость — бывшая супруга Сакена Мамаша о приговоре

— Очень сложно говорить. Человек до последнего не признавал вину, манипулировал и оказывал давление на протяжении всего процесса и всех лет. Это не месть, это справедливость. Надеюсь, что он осознает. Он лишь смеялся, когда я его предупреждала, — сказала потерпевшая.

Она поблагодарила казахстанцев за поддержку.

— Через что я прошла, сложно описать словами. Я мало что выкладывала. Никогда не терпите насилие. Если вас любят, то вас не бьют. Уходите от опасности, бегите, кричите. Нет безвыходных ситуаций. Справедливость всегда восторжествует, — добавила она.

Напомним, экс-дипломат Сакен Мамаш приговорен к 6 годам лишения свободы.

Судья объяснил приговор, сообщив, что вина была подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, а также фото/видео доказательствами и другими материалами дела.