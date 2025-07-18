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    16:50, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Это не месть, это справедливость — бывшая супруга Сакена Мамаша о приговоре

    После оглашения приговора по делу бывшего дипломата Сакена Мамаша его бывшая супруга Карина Госман ответила на вопросы журналистов, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

    — Очень сложно говорить. Человек до последнего не признавал вину, манипулировал и оказывал давление на протяжении всего процесса и всех лет. Это не месть, это справедливость. Надеюсь, что он осознает. Он лишь смеялся, когда я его предупреждала, — сказала потерпевшая.

    Она поблагодарила казахстанцев за поддержку.

    — Через что я прошла, сложно описать словами. Я мало что выкладывала. Никогда не терпите насилие. Если вас любят, то вас не бьют. Уходите от опасности, бегите, кричите. Нет безвыходных ситуаций. Справедливость всегда восторжествует, — добавила она.

    Напомним, экс-дипломат Сакен Мамаш приговорен к 6 годам лишения свободы. 

    Судья объяснил приговор, сообщив, что вина была подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, а также фото/видео доказательствами и другими материалами дела. 

    Теги:
    Бытовое насилие Избиение Суды Приговор Астана Дипломат
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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