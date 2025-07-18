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    15:27, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Экс-дипломат Сакен Мамаш приговорен к 6 годам лишения свободы

    В межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор в отношении бывшего дипломата Сакена Мамаша, передает корреспондент агентства Kazinform.

    судебный процесс по делу экс-дипломата Сакена Мамаша
    Фото: t.me/yyedilov

    - Руководствуясь статьями 387-390, 393, 395-398, 401-402 Уголовно-процессуального кодекса, суд приговорил Мамаш Сакена Ташкинбайулы признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1, части 2, статьи 110 Уголовного кодекса РК и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы спедней безопасности, - озвучил приговор судья Артур Абдыханов.

    На основании статьи 49 Уголовного кодекса Сакен Мамаш лишен дипломатического ранга - советника 1 класса.

    Судебный процесс по делу экс-дипломата Сакена Мамаша начался 10 июня в Астане. Судебное разбирательство проходило в закрытом формате. 

    Ранее суд отказал в домашнем аресте подсудимого. 

    Напомним, в мае 2024 года бывшая супруга Сакена Мамаша Карина Госман заявила, что на протяжении 10 лет она подвергалась физическому и сексуальному насилию. После этого Сакен Мамаш был отстранен от службы.

    28 июня этого же года суд рассмотрел дело в отношении Сакена Мамаша по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью.

    Постановлением суда он был признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. 

    В апреле 2025 года бывшего дипломата арестовали в Астане. 

    В мае 2025 года дело Сакена Мамаша поступило в суд столицы. 

    Теги:
    Бытовое насилие Избиение Суды Астана Дипломат
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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