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    10:24, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане начался судебный процесс по делу экс-дипломата Сакена Мамаша

    Дело рассматривается Межрайонным судом по уголовным делам города Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    судебный процесс по делу экс-дипломата Сакена Мамаша
    Фото: t.me/yyedilov

    Следует отметить, что и потерпевшая Карина Мамаш, и обвиняемый Сакен Мамаш выступили против фото- и видеосъёмки судебного процесса. Потерпевшая сторона требует проведения заседаний в закрытом режиме, без участия СМИ. В то же время сторона обвиняемого настаивает на открытом судебном процессе.

    В данный момент судья Артур Абдыханов покинул зал заседаний, чтобы принять решение по данному вопросу.

    Напомним, в мае 2024 года бывшая супруга Сакена Мамаша Карина Госман заявила, что на протяжении 10 лет она подвергалась физическому и сексуальному насилию. После этого Сакен Мамаш был отстранен от службы.

    28 июня этого же года специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении Сакена Мамаша по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Постановлением суда он был признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

    В апреле 2025 года дипломата арестовали в Астане. 

    В мае 2025 года дело бывшего дипломата Сакена Мамаша поступило в суд Астаны. 

    Теги:
    Бытовое насилие Суды Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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