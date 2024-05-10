На советника посольства Казахстана в ОАЭ заведено уголовное дело

В департаменте полиции Астаны сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее его супруга Карина Мамаш рассказала о том, что подвергается насилию со стороны своего мужа.

- Возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, проводится следствие. Иная информация в интересах следствия не разглашается, – ответили в пресс-службе ДП Астаны.

Напомним, в Министерстве иностранных дел РК заявили о том, что отзывают советника посольства в ОАЭ, которого обвиняют в избиении жены.

Сейчас Карина Мамаш находится в одном из кризисных центров в Астане. Женщину допрашивают правоохранительные органы, ей нашли адвоката.