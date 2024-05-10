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    17:06, 10 Май 2024 | GMT +6

    На советника посольства Казахстана в ОАЭ заведено уголовное дело

    На советника посольства Казахстана в ОАЭ заведено уголовное дело
    Фото: t.me/yyedilov

    В департаменте полиции Астаны сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ранее его супруга Карина Мамаш рассказала о том, что подвергается насилию со стороны своего мужа.

    - Возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, проводится следствие. Иная информация в интересах следствия не разглашается, – ответили в пресс-службе ДП Астаны.

    Напомним, в Министерстве иностранных дел РК заявили о том, что отзывают советника посольства в ОАЭ, которого обвиняют в избиении жены.

    Сейчас Карина Мамаш находится в одном из кризисных центров в Астане. Женщину допрашивают правоохранительные органы, ей нашли адвоката.

    Теги:
    Бытовое насилие Полиция Женщины Борьба с преступностью Криминал Общество Правоохранительные органы
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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