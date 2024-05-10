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    20:54, 09 Май 2024 | GMT +6

    Жена советника посла Казахстана в ОАЭ находится в кризисном центре

    Жена советника посла Казахстана в ОАЭ находится в кризисном центре
    Фото: Instagram\nemolchikz_official

    Жена советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш находится в одном из кризисных центров в Астане. Сейчас ее допрашивают правоохранительные органы, женщине нашли адвоката, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В квартире Карины Мамаш живут родственники ее супруга. Мы на связи с ее мамой. Карину завели на допрос. Со слов мамы, там задают такие вопросы, как «может, вы пьяная были» и так далее. Сопровождает ли её адвокат, смог ли ей сейчас кто-то дать поддержку – еще неизвестно, – написала Дина Смаилова в Instagram.

    Она добавила, что Карине Мамаш уже нашли адвоката. Он должен выступить 10 мая.

    - Ее мама и сестра находятся в одном кризисном центре (мама прилетела из РФ в этот же день). Карина с детьми в другом кризисном центре. Чтобы вы понимали: кризисный центр – это не гостиница и даже не общежитие. Алмат и Дина в одном из таких центров видели, как в одной комнате разместили одновременно 20 человек, – отмечает Дина Смаилова.

    Ранее в Министерстве иностранных дел РК заявили о том, что отзывают советника посольства в ОАЭ, которого обвиняют в избиении жены. Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш рассказала о том, что подвергается насилию со стороны своего мужа.

    В апреле 2024 года заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров рассказал, что одной из главных сложностей в борьбе с бытовым насилием является отсутствие постоянной возможности в размещении женщин и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в кризисные центры.

    По его словам, действующие центры имеют ограниченное количество мест (проживают со всех регионов Казахстана, норма превышается особенно в холодное время года). Возникает необходимость в организации дополнительных 150 койко-мест.

    Теги:
    Бытовое насилие ОАЭ Женщины Посольство РК Криминал Общество Происшествия
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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