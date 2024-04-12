Семейно-бытовое насилие в Казахстане: с какими сложностями сталкивается полиция

По данным МВД РК, за 12 месяцев 2023 года в органы внутренних дел поступило 99 026 заявлений о семейных скандалах, в 2022 году — 115 526. По результатам выездов полиции к административной ответственности судом привлечено 67 270 лиц, в 2022 году - 37 186. Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров рассказал о том, как правоохранительные органы работают при выявлении фактов бытового насилия, а также о существующих сложностях в этом направлении, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ренат Вазирович, расскажите, какие действия принимают сотрудники полиции, когда к ним поступает заявление о бытовом насилии?

— При поступлении сообщений сотрудники полиции действуют согласно алгоритму действий по фактам совершения бытового насилия.

В отношении виновного лица применяются меры индивидуальной профилактики (проведение профилактической беседы, составление административных протоколов, вынесение защитного предписания, помещение в комнату временного задержания, вносят ходатайства в суд об установлении особых требований к поведению правонарушителя и применении принудительных мер медицинского характера).

Правонарушитель берется на профилактический контроль, после чего с привлечением психологов с ним проводится психокоррекционная работа.

В отношении потерпевших лиц применяется алгоритм работы с пострадавшими от бытового насилия. Оказывается психологическая поддержка и правовая помощь. При необходимости женщины и дети размещаются в кризисные центры.

— Как известно, нередки случаи, когда жертва под давлением родственников и знакомых «прощает» насильника. Скажите, если заявление уже написано, его можно забрать?

— Сейчас примириться можно только один раз, в суде. При этом факт бытового насилия должен быть впервые, здесь потерпевшее лицо имеет право отказаться от дальнейших разбирательств.

Также отмечу, что с начала 2023 года полиция перешла от заявительного к выявительному характеру, то есть заявление потерпевшего лица уже не требуется. Производство дел об административных правонарушениях возбуждается по факту совершения бытового насилия. Для составления протокола достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора, окончательное решение принимает суд.

— С какими сложностями сталкиваются полицейские в работе с фактами бытового насилия?

— Их немало. Во-первых, бывают такие ситуации, когда правонарушители намеренно скрываются с места происшествия до приезда сотрудников полиции, что приводит к отсутствию возможности в незамедлительном привлечении таких лиц к ответственности.

Второе — это сложность в рассмотрении административных дел. Сейчас в судах установлен лимит на рассмотрение судебных материалов в день (в каждом районе рассматривается до 15 материалов). В выходные и праздничные дни рассматриваются материалы только по лицам, помещенным в комнату временного задержания. Остальные материалы ежедневно накапливаются и способствует тому, что правонарушитель умышленно скрывается, и это приводит к истечению сроков привлечения к административной ответственности.

Третье — это отсутствие постоянной возможности в размещении женщин и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в кризисные центры. Действующие центры имеют ограниченное количество мест (проживают со всех регионов Казахстана, норма превышается особенно в холодное время года). Возникает необходимость в организации дополнительных 150 койко-мест.

Также необходимы Центры по работе с агрессорами и кабинеты квалифицированных психологов, требуется увеличить количество мест в комнатах временного задержания для изоляции правонарушителя от домочадцев, так как есть риск возникновения тяжких последствий.

Еще из-за нехватки койко-мест в наркологических диспансерах существует проблема в помещении на принудительное лечение наркологически зависимых граждан.

— Не раз в сети появлялись материалы, где граждане обвиняли полицейских в покрывании насильников, требовали от жертв забрать заявления и так далее. Какие действия предпринимает МВД, если сотрудника обвиняют в подобном?

— Важно понимать, что укрытие любого правонарушения либо преступления преследуется по закону. По инструкции Генеральной прокуратуры мы незамедлительно возбуждаем уголовное дело при выявлении подобных фактов.

Также при поступлении обращения на неправомерные действия сотрудника полиции, в отношении него собирается материал для проведения служебного расследования, по результатам которого в случае подтверждения факта, виновное лицо привлекается к дисциплинарной ответственности, порой вплоть до возбуждения уголовного дела и увольнения из органов внутренних дел.

Ранее депутаты Сената Парламента в двух чтениях приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутствующий документ.

Законопроект направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей.

В частности, законопроектом предусматривается криминализация деяний, направленных на умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев, приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, пропаганду самоубийства и другие.