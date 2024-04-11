Пожизненное лишение свободы за убийство детей вводят в Казахстане

Депутаты Сената в двух чтениях приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутствующий документ, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Основной закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов РК, в том числе в 7 кодексов и 8 законов. Сопутствующий закон предусматривает внесение поправок в Кодекс «Об административных правонарушениях». Устанавливается административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетних и за принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, не достигшего 16-летнего возраста и другие поправки, — сказала депутат Сената Жанна Асанова на заседании палаты.