Пожизненное лишение свободы за убийство детей вводят в Казахстане
Депутаты Сената в двух чтениях приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутствующий документ, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Основной закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов РК, в том числе в 7 кодексов и 8 законов. Сопутствующий закон предусматривает внесение поправок в Кодекс «Об административных правонарушениях». Устанавливается административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетних и за принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, не достигшего 16-летнего возраста и другие поправки, — сказала депутат Сената Жанна Асанова на заседании палаты.
По ее словам, посредством законов в Уголовный кодекс вносятся следующие поправки:
- запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено в Особенной части кодекса, при совершении лицами преступления, связанного с насилием в отношении несовершеннолетних;
- исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, а также в случаях совершения повторно через год после примирения уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 108-1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 109-1 (побои) кодекса;
- за деяния, направленные на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы и устанавливается наказание в виде лишения свободы;
- устанавливается наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица (статья 99 УК), совершение изнасилования в отношении малолетнего (статья 120 УК) и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (статья 121 УК) путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах УК;
- вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста;
- устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства;
- вводится новая статья, устанавливающая особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение, применяемые судом (оказание психологической помощи, запрет на употребление алкогольных напитков и другие).
- вводится уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои путем их перенесения из КоАП в УК.
Основными новеллами законов также являются:
- закрепление в Кодексе «О браке (супружестве) и семье» норм о правовом статусе Центров поддержки семьи и выполняемых ими функциях, о Контакт-центре «111» по оказанию информационно-справочной и психологической помощи по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей;
- наделение уполномоченного органа в области здравоохранения компетенцией по разработке и утверждению порядка оказания психологической помощи в организациях здравоохранения лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия;
- введение в Предпринимательском кодексе в целях защиты прав детей норм, предусматривающих проведение государственного контроля без предварительного уведомления в интернатных организациях, организациях образования, а также организациях, предоставляющих специальные социальные услуги для лиц с инвалидностью в условиях стационара, полустационара независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;
- установление в Трудовом кодексе обязанности работодателя по предоставлению работнику на период нахождения в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги потерпевшим от бытового насилия, отпуска без сохранения заработной платы сроком до 30-ти календарных дней;
- введение лицензирования деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в целях повышения их качества, а также лицензирования образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним для обеспечения безопасности детей;
- закрепление в Законе «О правах ребенка» правового статуса регионального уполномоченного по правам ребенка области, города республиканского значения, столицы и его полномочий, а также наделение уполномоченного органа компетенцией по разработке и утверждению программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению и буллингу;
- расширение компетенции местных представительных и исполнительных органов по укреплению института брака и семьи, социально-экономической поддержке, выявлению и организации оказания всесторонней поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации;
- введение в Законе «Об автомобильном транспорте» нормы, запрещающей принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, не достигшего 16-ти летнего возраста, следующего без сопровождения законного представителя, в целях обеспечения безопасности ребенка.