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    17:44, 06 Май 2024 | GMT +6

    МИД Казахстана срочно отзывает советника посольства в ОАЭ из-за обвинений в избиении жены

    насилие
    Фото: pixabay.com

    В Министерстве иностранных дел РК заявили о том, что отзывают советника посольства в ОАЭ, которого обвиняют в избиении жены, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш рассказала о том, что подвергается насилию со стороны своего мужа. 

    - Меня зовут Мамаш Карина Госмановна, мой супруг - советник посла РК в ОАЭ - вчера меня избил и мою старшую сестру, которая приехала ко мне в гости 3 числа. Я требую помощи у нашего государства, я устала молчать, я устала терпеть. На протяжении 10 лет он меня насилует и избивает, я нахожусь в опасности, мои дети рядом с ним находятся в опасности, я требую помощи у нашего государства, - заявила она в видеообращении.

    Общественники потребовали у правоохранительных органов обеспечить защиту и безопасность для женщины и ее детей, а также привлечь ее мужа к уголовной ответственности за систематические истязания и лишить всех полномочий.

    В МИД Казахстана прокомментировали ситуацию.

    - Мы срочно отзываем этого сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы, - ответили в ведомстве.

    Теги:
    Бытовое насилие ОАЭ Женщины Борьба с преступностью Посольство РК Криминал МИД РК Общество Происшествия
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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