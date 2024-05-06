МИД Казахстана срочно отзывает советника посольства в ОАЭ из-за обвинений в избиении жены

В Министерстве иностранных дел РК заявили о том, что отзывают советника посольства в ОАЭ, которого обвиняют в избиении жены, передает корреспондент агентства Kazinform.

Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш рассказала о том, что подвергается насилию со стороны своего мужа.

- Меня зовут Мамаш Карина Госмановна, мой супруг - советник посла РК в ОАЭ - вчера меня избил и мою старшую сестру, которая приехала ко мне в гости 3 числа. Я требую помощи у нашего государства, я устала молчать, я устала терпеть. На протяжении 10 лет он меня насилует и избивает, я нахожусь в опасности, мои дети рядом с ним находятся в опасности, я требую помощи у нашего государства, - заявила она в видеообращении.

Общественники потребовали у правоохранительных органов обеспечить защиту и безопасность для женщины и ее детей, а также привлечь ее мужа к уголовной ответственности за систематические истязания и лишить всех полномочий.

В МИД Казахстана прокомментировали ситуацию.