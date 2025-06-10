Суд по делу экс-дипломата Сакена Мамаша будет закрытым

Судья Артур Абдыханов частично удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны: предварительные слушания пройдут в открытом формате, главное судебное разбирательство — в закрытом.

- У меня есть двое детей. Я думаю, что они вырастут, и им будет больно читать об этом, - отметила Карина Госман в ходе слушаний.

Отметим, что потерпевшая Карина Госман дала разрешение на фото- и видеосъёмку.

Сторона подсудимого настаивала на открытом судебном процессе с присутствием СМИ, но Сакен Мамаш просил не публиковать его снимки и личные данные.

- Суд постановил ходатайство потерпевшей стороны удовлетворить частично. Подготовительную часть главного судебного разбирательства провести в открытом формате, а судебное следствие — на закрытом заседании, — огласил решение судья.

Напомним, в мае 2024 года бывшая супруга Сакен Мамаша Карина Госман заявила, что на протяжении 10 лет она подвергалась физическому и сексуальному насилию. После этого Сакен Мамаш был отстранен от службы.

28 июня этого же года специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении Сакена Мамаша по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Постановлением суда он был признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

В апреле 2025 года дипломата арестовали в Астане.

В мае 2025 года дело бывшего дипломата Сакена Мамаша поступило в суд Астаны.