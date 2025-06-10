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    11:07, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Суд по делу экс-дипломата Сакена Мамаша будет закрытым

    В Астане начался суд по делу экс-дипломата Сакена Мамаша, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Суд по делу экс-дипломата Сакена Мамаша
    Фото: Қарлығаш Қожабек/Kazinform

    Судья Артур Абдыханов частично удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны: предварительные слушания пройдут в открытом формате, главное судебное разбирательство — в закрытом.

    - У меня есть двое детей. Я думаю, что они вырастут, и им будет больно читать об этом, - отметила Карина Госман в ходе слушаний.

    Отметим, что потерпевшая Карина Госман дала разрешение на фото- и видеосъёмку.

    Сторона подсудимого настаивала на открытом судебном процессе с присутствием СМИ, но Сакен Мамаш просил не публиковать его снимки и личные данные.

    - Суд постановил ходатайство потерпевшей стороны удовлетворить частично. Подготовительную часть главного судебного разбирательства провести в открытом формате, а судебное следствие — на закрытом заседании, — огласил решение судья.

    Напомним, в мае 2024 года бывшая супруга Сакен Мамаша Карина Госман заявила, что на протяжении 10 лет она подвергалась физическому и сексуальному насилию. После этого Сакен Мамаш был отстранен от службы.

    28 июня этого же года специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении Сакена Мамаша по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Постановлением суда он был признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

    В апреле 2025 года дипломата арестовали в Астане. 

    В мае 2025 года дело бывшего дипломата Сакена Мамаша поступило в суд Астаны. 

    Теги:
    Бытовое насилие Суды Астана Видео
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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