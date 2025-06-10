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    12:39, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Дело экс-дипломата: суд отказал в домашнем аресте Сакена Мамаша

    Судья отказал в ходатайстве о содержании обвиняемого под домашним арестом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дело экс-дипломата Сакена Мамаша
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По словам адвоката Сакена Мамаша Бейбитжана Сайлауулы, экс-дипломат не скрывался от следствия, а также отсутствуют достоверные доказательства того, что он пытался покинуть Казахстан.

    — Я прошу изменить меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества, — заявил адвокат.

    По утверждению защиты, Сакен Мамаш всегда являлся по вызовам следственных органов и не нарушал условий следствия.

    Однако судья Артур Абдыханов отказал в ходатайстве, указав, что нет оснований для содержания обвиняемого под домашним арестом.

    Как сообщалось ранее, в Астане начался судебный процесс по делу бывшего дипломата Сакена Мамаша. Заседания проходят частично в закрытом режиме.

    Напомним, в мае 2024 года бывшая супруга Сакен Мамаша Карина Госман заявила, что на протяжении 10 лет она подвергалась физическому и сексуальному насилию. После этого Сакен Мамаш был отстранен от службы.

    28 июня этого же года специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении Сакена Мамаша по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Постановлением суда он был признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

    В апреле 2025 года дипломата арестовали в Астане.

    В мае 2025 года дело бывшего дипломата Сакена Мамаша поступило в суд Астаны.

    Теги:
    Бытовое насилие Закон и право Суды Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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