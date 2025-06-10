Дело экс-дипломата: суд отказал в домашнем аресте Сакена Мамаша

По словам адвоката Сакена Мамаша Бейбитжана Сайлауулы, экс-дипломат не скрывался от следствия, а также отсутствуют достоверные доказательства того, что он пытался покинуть Казахстан.

— Я прошу изменить меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества, — заявил адвокат.

По утверждению защиты, Сакен Мамаш всегда являлся по вызовам следственных органов и не нарушал условий следствия.

Однако судья Артур Абдыханов отказал в ходатайстве, указав, что нет оснований для содержания обвиняемого под домашним арестом.

Как сообщалось ранее, в Астане начался судебный процесс по делу бывшего дипломата Сакена Мамаша. Заседания проходят частично в закрытом режиме.

Напомним, в мае 2024 года бывшая супруга Сакен Мамаша Карина Госман заявила, что на протяжении 10 лет она подвергалась физическому и сексуальному насилию. После этого Сакен Мамаш был отстранен от службы.

28 июня этого же года специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении Сакена Мамаша по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Постановлением суда он был признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

В апреле 2025 года дипломата арестовали в Астане.

В мае 2025 года дело бывшего дипломата Сакена Мамаша поступило в суд Астаны.