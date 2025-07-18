Судья объяснил приговор бывшему дипломату Сакену Мамашу

- В части наказания суд, избирая наказание в виде лишения свободы, учел, в том числе, наличие отягчающих уголовную ответственность наказания обстоятельств, отсутствие смягчающих, также личность подсудимого и степень общественной опасности совершенного им уголовного правонарушения, - сказал судья.

Касательно срока наказания, судья пояснил, что оно назначено в пределах срока установленной соответствующей санкцией статьи.

Напомним, в межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор в отношении бывшего дипломата Сакена Мамаша. Он приговорен к 6 годам лишения свободы, а также лишен дипломатического ранга - советника 1 класса.