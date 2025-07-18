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    16:09, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Судья объяснил приговор бывшему дипломату Сакену Мамашу

    Вина экс-дипломата Сакена Мамаша была подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, а также фото/видео доказательствами и другими материалами дела. Об этом сообщил судья Артур Абдыханов после оглашения приговора, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik.com

    - В части наказания суд, избирая наказание в виде лишения свободы, учел, в том числе, наличие отягчающих уголовную ответственность наказания обстоятельств, отсутствие смягчающих, также личность подсудимого и степень общественной опасности совершенного им уголовного правонарушения, - сказал судья.

    Касательно срока наказания, судья пояснил, что оно назначено в пределах срока установленной соответствующей санкцией статьи.

    Напомним, в межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор в отношении бывшего дипломата Сакена Мамаша. Он приговорен к 6 годам лишения свободы, а также лишен дипломатического ранга - советника 1 класса. 

    Теги:
    Бытовое насилие Избиение Суды Астана Дипломат
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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