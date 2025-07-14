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    11:41, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанский стрелок завоевал золото престижного международном турнира в Италии

    Максим Почивалов принес Казахстану золотую медаль среди юниоров на международном турнире Green Cup, который проходит в итальянском городе Тоди, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанский стрелок завоевал золото престижного международном турнира в Италии
    Фото: управление спорта региона

    Казахстанский спортсмен стал победителем турнира Green Cup по стендовой стрельбе. В личном зачете в упражнении «скит» среди юниоров Почивалов завоевал золотую медаль, подтвердив высокий уровень подготовки отечественных стрелков.

    Казахстанский стрелок завоевал золото престижного международном турнира в Италии
    Фото: управление спорта

    Максим представляет Шымкент и входит в состав национальной сборной Казахстана.

    — Турнир Green Cup стартовал 7 июля и продлится до 21 июля. В нем принимают участие более 400 спортсменов из 33 стран мира, — отметили в управлении спорта.

    Казахстанскую сборную на соревнованиях представляют 36 сильнейших стрелков, которые выступают как в командных, так и в личных зачетах в дисциплинах «трап» и «скит».

    Отметим, что июль выдался насыщенным для казахстанского спорта. В разных регионах страны и на международных аренах наши спортсмены принимают участие в десятках крупных соревнований.

    Теги:
    Спорт Италия Стрельба
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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