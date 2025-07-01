Спортивный июль: обзор главных соревнований месяца в Казахстане и за рубежом

Национальные виды спорта

Внутренние соревнования:

1–4 июля в Жамбылской области стартует чемпионат Республики Казахстан по аударыспақ среди взрослых. Этот древний вид конной борьбы собирает лучших батыров страны.

3–6 июля в Астане - чемпионат по қазақ күресі среди детей, где юные борцы покажут силу, технику и характер.

6 июля столица примет отборочные соревнования по бәйге.

10–12 июля в Астане взрослые спортсмены посоревнуются в теңге ілу, искусстве подбора монет на скаку- одном из самых зрелищных видов казахских конных дисциплин.

19–25 июля в Петропавловске юноши продемонстрируют меткость в дәстүрлі садақ ату, традиционной стрельбе из лука.

Международные соревнования:

9–13 июля в индонезийском Богоре Казахстан примет участие в чемпионате мира по жамбы ату среди юношей, демонстрируя точность и мастерство национальной конной стрельбы.

21–30 июля в Пардубице (Чехия) пройдут сразу два крупных события: Кубок мира и чемпионат мира по тоғызқұмалақ среди взрослых и молодежи. Эта интеллектуальная игра, считающаяся «казахскими шахматами», уверенно завоевывает международное признание.

Фото: акимат Астаны

Национальные соревнования

2-й этап Кубка Республики Казахстан по таеквондо WT стартурет 2–3 июля в Алматы и соберёт лучших бойцов страны.

Скалолазание (боулдеринг) начнется 2 июля в Бурабае - соревнования в живописном природном рельефе.

Стрельба из лука пройдет со 2 по 8 июля в городе Шымкенте - взрослые спортсмены поборются за звание чемпионов страны.

Лёгкая атлетика U20 даст старт 3–5 июля в Алматинской области - юниоры 2006–2007 г.р. выйдут на старт.

Велоспорт (шоссе) пройдет в городе Семее 3–9 июля - соревнования среди юношей и девушек от 13 до 16 лет.

Триатлон (эстафета-микс): 5–6 июля, Астана - испытание на выносливость в разных возрастных категориях.

Гандбол среди девушек 2012 г.р. и младше: 5–12 июля, Павлодарская область.

XXXIII Чемпионат РК по лёгкой атлетике: 10–12 июля, Алматинская область.

Пляжный волейбол (2-й тур): 24–28 июля, Алматы - битва за лидерство продолжается.

Скейтбординг: 19–20 июля, Астана - Стрит Кубок РК среди юношей и девушек 2010 года рождения и старше.

Стендовая стрельба: 21–27 июля, Астана - VI молодежные спортивные игры РК и 3-й этап Кубка РК.

Кубок Республики Казахстан по гольфу пройдет 25–27 июля в Алматы.

Международные соревнования

Кубок мира по стендовой стрельбе состоится с 4 по 7 июля в Лонато (Италия).

Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров в Астане пройдет 4–10 июля.

Кубки мира по скалолазанию пройдут в двух странах: в Польше (Краков) 5–6 июля, (скорость). Во Франция (Шамони) 17–18 июля (скорость и сложность).

Чемпионат мира по современному пятиборью: с 6 по 15 июля в Литва – среди взрослых. С 8 по 13 июля в Египте.

Чемпионат мира по гребному слалому во Франции с 8 по 13 июля.

«Green Cup» по стендовой стрельбе стартует в итальянском городе Тоди 7–20 июля.

Международный турнир «GUIZHOU» по боксу соберет сильнейших спортсменов с 11 по 17 июля в Китае.

Кубок Азии по баскетболу состоится с 13 по 20 июля в Китае.

Несколько чемпионатов мира по водным видам спорта состоятся в Сингапуре: 15–20 июля - плавание на открытой воде; 18–25 июля — синхронное плавание;

26 июля – 3 августа — прыжки в воду; 27 июля – 3 августа — плавание.

«AVC Beach Tour Pingtung Open» по пляжному волейболу состоится в период с 17 по 20 июля на Тайване.

Международный турнир «Grand Slam» по дзюдо среди мужчины и женщин стартует 22 июля в Улан-Баторе (Монголия).

Чемпионат мира по фехтованию пройдет в период с 22 по 30 июля в Тбилиси (Грузия).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ (U23) состоится 21–28 июля в Португалии.

Чемпионат Азии по боксу (U19 и U22) с 30 июля в Таиланде.

Неолимпийские виды спорта

1 июля в китайском Джилинге стартует Кубок Азии по ушу, который пройдёт до 6 июля.

В тот же день в п. Бурабае начнётся чемпионат Азии по биатл-триатлу, который пройдёт параллельно с национальными эстафетными соревнованиями.

С 4 по 13 июля в Варне (Болгария) состоится Кубок мира U21 по киокушинкай-кан каратэ среди юношей, юниоров и молодёжи.

С 5 июля в японском Химедзи пройдёт чемпионат Азии, Африки и Океании по пауэрлифтингу и жиму лёжа среди всех возрастных категорий.

Кубок мира среди женщин по шахматам начнётся 5 июля в Батуми (Грузия) и завершится 29 июля.

С 7 июля в финском Куопио стартует чемпионат мира по спортивному ориентированию.

8 июля в Камчии (Болгария) пройдёт Кубок мира по шинкиокушинкай каратэ.

Международный турнир по каратэ «Kazakhstan Open» (WKF) начнётся 11 июля в Астане.

В Рио-де-Жанейро 20 июля состоится этап «Abu Dhabi Grand Slam» по джиу-джитсу.

Юношеский чемпионат мира по ММА пройдёт с 20 по 27 июля в Аль-Айне (ОАЭ).

Фото: Федерация каратэ Казахстана

Инклюзивный спорт

6 июля в Актау стартует чемпионат Республики Казахстан по тогызкумалаку среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир продлится до 14 июля.

С 29 июня по 10 июля в Сеуле (Корея) проводится учебно-тренировочный сбор по паратаеквондо, в рамках подготовки к континентальным стартам.

30–31 июля в городе Кучинг (Малайзия) состоится Чемпионат Азии по пара таеквондо.

С 10 по 17 июля в Каире (Египет) пройдёт международный турнир «Гран-при Египет» по парадзюдо.

С 20 по 30 июля в Сочи (Россия) пройдёт Кубок КХЛ по пара хоккею, в котором примут участие сильнейшие команды континента.

С 21 по 31 июля в Гоа (Индия) состоится Чемпионат мира по шахматам среди параспортсменов.

Также в течение месяца в Любляне (Словения) пройдёт международный турнир по пляжному волейболу среди лиц с ОВЗ.

Сегодня шесть боксеров из Казахстана выступят на Кубке мира World Boxing в Астане.

Напомним, в понедельник, 30 июня, казахстанские боксеры провели первые бои на домашнем Кубке мира World Boxing, который проходит в Астане.

Ранее был назван состав казахстанской сборной на Кубок мира по боксу в Астане.