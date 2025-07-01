Шесть казахстанских боксеров выступят сегодня на Кубке мира в Астане

Прямая трансляция дневной сессии начнется в 14:00 по казахстанскому времени, а вечерняя сессия стартует в 19:00. Посмотреть бои в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazsport».

Расписание боев казахстанцев

Дневная сессия

1-я пара (ринг А). Женщины. 54 кг. Анель Сакыш — Феруза Казакова (Узбекистан)

5-я пара (ринг В). Мужчины. 55 кг. Махмуд Сабырхан — Шинь Дже Ён (Южная Корея)

9-я пара (ринг А). Мужчины. 80 кг. Нурбек Оралбай — Мурад Аллахвердиев (Азербайджан)

Вечерняя сессия

4-я пара (ринг В). Женщины. 75 кг. Надежда Рябец — Вивиан дос Сантос Перейра (Бразилия)

6-я пара (ринг В). Мужчины. 60 кг. Серик Темиржанов — Джейкоб Кассар (Австралия)

11-я пара (ринг А). Мужчины. 90+ кг. Айбек Оралбай — Хосе Агустин Трисет (Доминиканская Республика).

Вчера победы на турнире одержали Назым Кызайбай (до 48 кг), Анель Сакыш (до 54 кг), Виктория Графеева (до 60 кг).



