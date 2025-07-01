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    08:24, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Шесть казахстанских боксеров выступят сегодня на Кубке мира в Астане

    Во вторник, 1 июля, шесть боксеров из Казахстана выступят на Кубке мира World Boxing в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Айбек Оралбай
    Фото: КФБ

    Прямая трансляция дневной сессии начнется в 14:00 по казахстанскому времени, а вечерняя сессия стартует в 19:00. Посмотреть бои в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazsport».

    Расписание боев казахстанцев 

    Дневная сессия

    1-я пара (ринг А). Женщины. 54 кг. Анель Сакыш — Феруза Казакова (Узбекистан)

    5-я пара (ринг В). Мужчины. 55 кг. Махмуд Сабырхан — Шинь Дже Ён (Южная Корея)

    9-я пара (ринг А). Мужчины. 80 кг. Нурбек Оралбай — Мурад Аллахвердиев (Азербайджан)

    Вечерняя сессия

    4-я пара (ринг В). Женщины. 75 кг. Надежда Рябец — Вивиан дос Сантос Перейра (Бразилия)

    6-я пара (ринг В). Мужчины. 60 кг. Серик Темиржанов — Джейкоб Кассар (Австралия)

    11-я пара (ринг А). Мужчины. 90+ кг. Айбек Оралбай — Хосе Агустин Трисет (Доминиканская Республика).

    Вчера победы на турнире одержали Назым Кызайбай (до 48 кг), Анель Сакыш (до 54 кг), Виктория Графеева (до 60 кг). 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Бокс
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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