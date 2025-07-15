РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:02, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Канат Бозумбаев отчитался перед Президентом о работе по развитию регионов

    Глава государства принял заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    п
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по развитию регионов. Во исполнение поручений Главы государства создан Проектный офис по региональной политике.

    Канат Бозумбаев доложил о внедрении Системы региональных стандартов, что позволит снизить диспропорции в доступе к инфраструктуре между регионами и внутри регионов, эффективно планировать развитие населенных пунктов.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, в рамках которого предусмотрено строительство и модернизация 86 тыс. км коммунальных сетей, а также ввод дополнительных источников генерации общей мощностью 7,3 ГВт. При этом будет максимально задействован потенциал отечественных производителей в сферах ЖКХ и энергетики.

    Главе государства также рассказали о переговорах с транснациональными компаниями по вопросам улучшения управления коммунальными системами для обеспечения населения качественным и бесперебойным водоснабжением и водоотведением.

    Президент подчеркнул, что сбалансированное развитие регионов является одной из важнейших задач. Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры, внедрению единой цифровой экосистемы ЖКХ, цифровизации водной отрасли и применению водосберегающих технологий.

    Ранее Канат Бозумбаев заявил, что принцип новой Концепции регионального развития – устранение диспропорций.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Канат Бозумбаев
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают