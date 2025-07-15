Канат Бозумбаев отчитался перед Президентом о работе по развитию регионов

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по развитию регионов. Во исполнение поручений Главы государства создан Проектный офис по региональной политике.



Канат Бозумбаев доложил о внедрении Системы региональных стандартов, что позволит снизить диспропорции в доступе к инфраструктуре между регионами и внутри регионов, эффективно планировать развитие населенных пунктов.



Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, в рамках которого предусмотрено строительство и модернизация 86 тыс. км коммунальных сетей, а также ввод дополнительных источников генерации общей мощностью 7,3 ГВт. При этом будет максимально задействован потенциал отечественных производителей в сферах ЖКХ и энергетики.

Главе государства также рассказали о переговорах с транснациональными компаниями по вопросам улучшения управления коммунальными системами для обеспечения населения качественным и бесперебойным водоснабжением и водоотведением.



Президент подчеркнул, что сбалансированное развитие регионов является одной из важнейших задач. Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры, внедрению единой цифровой экосистемы ЖКХ, цифровизации водной отрасли и применению водосберегающих технологий.

Ранее Канат Бозумбаев заявил, что принцип новой Концепции регионального развития – устранение диспропорций.