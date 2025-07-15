Канат Бозумбаев: Принцип новой Концепции регионального развития – устранение диспропорций

- Этот вопрос находится в центре нашего внимания. В первую очередь в целях устранения межрегиональных различий в доступе к инфраструктуре, ускорения экономического роста и эффективной реализации территориального потенциала Правительство недавно утвердило новую Концепцию регионального развития Республики Казахстан на 2025-2030 годы. Основной принцип – ориентация на благо человека, целостность, инклюзивность, дифференцированный подход, самостоятельность, ответственность. Документом предусматривается комплексная оценка состояния и перспектив развития регионов, одно из основных направлений концепции – равномерное обеспечение населения базовой инфраструктурой. В рамках данного направления особое внимание уделяется устранению диспропорций в доступе к социально-инженерным объектам. Отстающим регионам будет придан приоритет в финансировании со следующего года через систему региональных стандартов. Это значительно улучшит качество жизни в отдаленных районах. Это новое начинание в экономической политике. Из республиканского бюджета будут направляться трансферты местным бюджетам только на эти цели, — сказал Канат Бозумбаев.

По его словам, доступный интернет будет обеспечен в рамках национального проекта в области связи. Более 3 тыс. населенных пунктов будут подключены к оптоволоконной сети. Планируется провести более 100 тыс. км оптоволоконной сети, более 40 тыс. км автомобильных дорог также будут покрыты широкополосным интернетом.

Крупные города республиканского значения и областные центры будут подключены к технологии 5G. Более 1 тыс. деревень перейдут от 3G на мобильные технологии 4G. 504 отдаленных населенных пункта подключатся к сети интернет через спутниковые системы.