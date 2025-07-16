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    14:21, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Глава государства поздравил шахматистку Меруерт Камалиденову

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Меруерт Камалиденовой, одержавшей победу над именитыми соперницами в отборочном этапе Кубка мира по шахматам — FIDE World Cup 2025 — в Батуми, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    а
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Государство всегда поддерживает целеустремленную молодежь. В целях популяризации и развития шахмат реализуются конкретные меры. Вы служите примером для подрастающего поколения и вдохновляете их своими достижениями, — говорится в телеграмме.

    Глава государства пожелал ей дальнейших успехов в предстоящих финальных стадиях турнира.

    Ранее в Астане прошла торжественная церемония вручения KazChess Awards 2025 – главной шахматной премии страны. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Спорт Акорда Президент Казахстана спортсмены Казахстана Шахматы
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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