14:21, 16 Июль 2025 | GMT +5
Глава государства поздравил шахматистку Меруерт Камалиденову
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Меруерт Камалиденовой, одержавшей победу над именитыми соперницами в отборочном этапе Кубка мира по шахматам — FIDE World Cup 2025 — в Батуми, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Государство всегда поддерживает целеустремленную молодежь. В целях популяризации и развития шахмат реализуются конкретные меры. Вы служите примером для подрастающего поколения и вдохновляете их своими достижениями, — говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал ей дальнейших успехов в предстоящих финальных стадиях турнира.
Ранее в Астане прошла торжественная церемония вручения KazChess Awards 2025 – главной шахматной премии страны.