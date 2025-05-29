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    16:48, 29 Май 2025 | GMT +5

    Названы лучшие шахматисты Казахстана

    В Астане прошла торжественная церемония вручения KazChess Awards 2025 – главной шахматной премии страны. Казахстанская федерация шахмат назвала лауреатов за достижения в 2024 году, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Названы лучшие шахматисты Казахстана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Мероприятие собрало ведущих представителей шахматного сообщества – спортсменов, тренеров, ветеранов и арбитров. Вечер открыл президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов, отметив важную роль шахмат в культурном и спортивном развитии страны.

    В рамках церемонии вручены общественные награды. Орденом «Үміт» («Надежда») награжден 14-летний Эдгар Мамедов – самый молодой гроссмейстер в истории Казахстана. Орден «Дара» («Уникальный») получила Бибисара Асаубаева – вторая в истории страны шахматистка, удостоенная мужского гроссмейстерского звания.

    Также орденами Орденами «Үміт» наградили Марка Смирнова и Аланну Берикқызы, а орденами «Дара» — Меруерт Камалиденову, Ксению Балабаеву, Алуа Нурман, Амину Кайрбекову, Павла Коцура, Александра Моисеенко, Казыбека Ногербека и Ержана Шакенова.

    – За каждой из наград стоят тысячи часов напряженной работы, вера в себя и поддержка близких. Это истории, которые показывают силу чемпионского духа и вдохновляют других, – подчеркнул президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

    Лауреаты KazChess Awards 2025:

    • Лучший дебют на международной арене – Нурали Болашаков;
    • Лучший филиал KazChess/КФШ – Актюбинская область, Гулькасима Суентаева;
    • Юниор года (мальчики) – Марк Смирнов;
    • Юниор года (девочки) – Аланна Бериккызы;
    • Особенные спортсмены – Алимжан Аяпов и Самажан Кеттебеков;
    • Лучшие ветераны – Владислав Насыбуллин и Альфия Туребаева;
    • Лучший арбитр – Серикбай Темирбаев;
    • Команда года – Женская сборная Казахстана: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурман, Амина Кайрбекова; тренеры: Павел Коцур, Александр Моисеенко;
    • Лучший спортсмен среди мужчин – Казыбек Ногербек и его тренер Ержан Шакенов;
    • Лучшая спортсменка – Бибисара Асаубаева;
    • Лучший тренер – Павел Коцур;
    • Выбор президента – Елназ Калиахмет.

    Ранее Бибисара Асаубаева рассказала о важности завоевания звания гроссмейстера.

    Кроме этого, другой казахстанский гроссмейстер Алишер Сулейменов поделился своими ожиданиями от игры с Магнусом Карлсеном. 

    Теги:
    Награда Шахматы
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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