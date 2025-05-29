Названы лучшие шахматисты Казахстана

Мероприятие собрало ведущих представителей шахматного сообщества – спортсменов, тренеров, ветеранов и арбитров. Вечер открыл президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов, отметив важную роль шахмат в культурном и спортивном развитии страны.

В рамках церемонии вручены общественные награды. Орденом «Үміт» («Надежда») награжден 14-летний Эдгар Мамедов – самый молодой гроссмейстер в истории Казахстана. Орден «Дара» («Уникальный») получила Бибисара Асаубаева – вторая в истории страны шахматистка, удостоенная мужского гроссмейстерского звания.

Также орденами Орденами «Үміт» наградили Марка Смирнова и Аланну Берикқызы, а орденами «Дара» — Меруерт Камалиденову, Ксению Балабаеву, Алуа Нурман, Амину Кайрбекову, Павла Коцура, Александра Моисеенко, Казыбека Ногербека и Ержана Шакенова.

– За каждой из наград стоят тысячи часов напряженной работы, вера в себя и поддержка близких. Это истории, которые показывают силу чемпионского духа и вдохновляют других, – подчеркнул президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

Лауреаты KazChess Awards 2025:

Лучший дебют на международной арене – Нурали Болашаков;

Лучший филиал KazChess/КФШ – Актюбинская область, Гулькасима Суентаева;

Юниор года (мальчики) – Марк Смирнов;

Юниор года (девочки) – Аланна Бериккызы;

Особенные спортсмены – Алимжан Аяпов и Самажан Кеттебеков;

Лучшие ветераны – Владислав Насыбуллин и Альфия Туребаева;

Лучший арбитр – Серикбай Темирбаев;

Команда года – Женская сборная Казахстана: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурман, Амина Кайрбекова; тренеры: Павел Коцур, Александр Моисеенко;

Лучший спортсмен среди мужчин – Казыбек Ногербек и его тренер Ержан Шакенов;

Лучшая спортсменка – Бибисара Асаубаева;

Лучший тренер – Павел Коцур;

Выбор президента – Елназ Калиахмет.

Ранее Бибисара Асаубаева рассказала о важности завоевания звания гроссмейстера.

Кроме этого, другой казахстанский гроссмейстер Алишер Сулейменов поделился своими ожиданиями от игры с Магнусом Карлсеном.