Названы лучшие шахматисты Казахстана
В Астане прошла торжественная церемония вручения KazChess Awards 2025 – главной шахматной премии страны. Казахстанская федерация шахмат назвала лауреатов за достижения в 2024 году, передает корреспондент агентства Kazinform.
Мероприятие собрало ведущих представителей шахматного сообщества – спортсменов, тренеров, ветеранов и арбитров. Вечер открыл президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов, отметив важную роль шахмат в культурном и спортивном развитии страны.
В рамках церемонии вручены общественные награды. Орденом «Үміт» («Надежда») награжден 14-летний Эдгар Мамедов – самый молодой гроссмейстер в истории Казахстана. Орден «Дара» («Уникальный») получила Бибисара Асаубаева – вторая в истории страны шахматистка, удостоенная мужского гроссмейстерского звания.
Также орденами Орденами «Үміт» наградили Марка Смирнова и Аланну Берикқызы, а орденами «Дара» — Меруерт Камалиденову, Ксению Балабаеву, Алуа Нурман, Амину Кайрбекову, Павла Коцура, Александра Моисеенко, Казыбека Ногербека и Ержана Шакенова.
– За каждой из наград стоят тысячи часов напряженной работы, вера в себя и поддержка близких. Это истории, которые показывают силу чемпионского духа и вдохновляют других, – подчеркнул президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.
Лауреаты KazChess Awards 2025:
- Лучший дебют на международной арене – Нурали Болашаков;
- Лучший филиал KazChess/КФШ – Актюбинская область, Гулькасима Суентаева;
- Юниор года (мальчики) – Марк Смирнов;
- Юниор года (девочки) – Аланна Бериккызы;
- Особенные спортсмены – Алимжан Аяпов и Самажан Кеттебеков;
- Лучшие ветераны – Владислав Насыбуллин и Альфия Туребаева;
- Лучший арбитр – Серикбай Темирбаев;
- Команда года – Женская сборная Казахстана: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурман, Амина Кайрбекова; тренеры: Павел Коцур, Александр Моисеенко;
- Лучший спортсмен среди мужчин – Казыбек Ногербек и его тренер Ержан Шакенов;
- Лучшая спортсменка – Бибисара Асаубаева;
- Лучший тренер – Павел Коцур;
- Выбор президента – Елназ Калиахмет.
Ранее Бибисара Асаубаева рассказала о важности завоевания звания гроссмейстера.
Кроме этого, другой казахстанский гроссмейстер Алишер Сулейменов поделился своими ожиданиями от игры с Магнусом Карлсеном.