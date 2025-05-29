Бибисара Асаубаева: Становление гроссмейстером важнее любой награды

Напомним, в начале года Бибисара была признана лучшей спортсменкой Казахстана. Несмотря на высокую награду, шахматистка признается: в тот момент важнее для нее было выполнить норму гроссмейстера.

– Я была очень рада, но играла в турнире. Для меня было важнее достичь своей цели — стать гроссмейстером. Это удалось, — рассказала она.

Асаубаева – вторая женщина-гроссмейстер в истории Казахстана. По её словам, к этой цели она шла с детства.

– С четырех лет я играю в шахматы. Раньше любила играть в карты, но родители переориентировали меня – за что я им очень благодарна, – вспоминает спортсменка.

Подготовка к соревнованиям у Бибисары занимает до 10 часов в день. Кроме этого, она активно участвует в турнирах разного формата, включая быстрые шахматы.

– У меня очень интенсивный режим. После тренировок — турниры. Быстрые турниры, классические – все идет подряд, – пояснила она.

Музыка помогает спортсменке настраиваться на игру. Бибисара рассказала, что часто слушает Imagine Dragons – особенно перед важными партиями. Среди любимых треков — Believer, Thunder, Bones.

– С премией я сразу улетаю на концерт моей любимой группы. Это — мой способ восстановиться, — отметила она.

Говоря о командных результатах, Асаубаева подчеркнула прогресс женской сборной Казахстана, которой в сентябре 2024 года удалось завоевать серебро Всемирной шахматной Олимпиады.

– В прошлом году мы заняли второе место, и это при том, что лидировали большую часть турнира. У нас молодая команда, а мне всего 21 – я уже самая взрослая. Думаю, у нас очень перспективное будущее, – считает Б. Асаубаева.

При этом Бибисара добавила, что на ней есть бремя лидера сборной страны.

– Я играю на первой доске, от этого многое зависит. Девочки равняются на меня. Надеюсь, на следующей Олимпиаде выступим ещё сильнее, – подытожила шахматистка.

Ранее Бибисара Асаубаева стала второй женщиной гроссмейстером, после Жансаи Абдумалик, на турнире в Дохе (Катар). Бибисара выполнила третью гроссмейстерскую норму и преодолела рейтинговую планку 2500.