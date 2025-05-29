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    18:12, 28 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанский гроссмейстер рассказал о планах на сезон и возможной встрече с Карлсеном

    Казахстанский гроссмейстер Алишер Сулейменов, успешно прошедший отбор на Кубок мира по шахматам, поделился своими планами на сезон, мнением о Магнусе Карлсене и оценкой состояния шахмат в стране, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Алишер Сулейменов
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По словам шахматиста, ключевая задача на текущий год уже выполнена – он квалифицировался на Кубок мира, который состоится по классическим шахматам и соберет 128 сильнейших игроков планеты.

    – Осталось лишь хорошо сыграть на Кубке мира. Это очень важный турнир, – подчеркнул Сулейменов.

    Среди дополнительных целей сезона он отметил желание принять участие в турнире «Большая швейцарка», который пройдет в Самарканде, а также выступить на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу.

    Возможная встреча с Магнусом Карлсеном

    Комментируя слухи о возможном участии экс-чемпиона мира Магнуса Карлсена в Азиатской шахматной лиге в Алматы, Сулейменов с улыбкой напомнил, что ранее подобные сообщения были первоапрельской шуткой. Тем не менее, он не исключает новой встречи с норвежцем на международных соревнованиях.

    – Возможно, увижу его в Дохе на чемпионате мира по рапиду и блицу. Было бы интересно снова сыграть с ним, – добавил гроссмейстер.

    По мнению Сулейменова, Карлсен остаётся одним из сильнейших позиционных игроков в истории. Особенно он выделил физическую форму норвежца как его дополнительное конкурентное преимущество.

    – Он – лучший в эндшпиле. С ним можно бороться только в атакующем стиле. Позиционно он почти безупречен, – пояснил спортсмен.

    Динамика развития казахстанских шахмат

    Алишер Сулейменов также отметил положительные тенденции в отечественных шахматах. По его словам, мужская сборная показывает стабильный прогресс, а женская команда уже занимает второе место в мировом рейтинге.

    – У нас отличная динамика, и я уверен, что всё лучшее ещё впереди. Особенно радует успех Эдгара Мамедова – самого юного гроссмейстера в истории Казахстана, – отметил он.

    Сулейменов поблагодарил президента Федерации шахмат Казахстана Тимура Руслановича Турлова за поддержку игроков и развитие инфраструктуры.

    Призовые и сравнение с киберспортом

    Отвечая на вопрос о финансовой стороне профессионального спорта, гроссмейстер признался, что самые большие призовые в его карьере он получил за третье место на континентальном чемпионате Азии в 2023 году – 5500 долларов США.

    – Конечно, хотелось бы, чтобы призовые в шахматах были выше. В киберспорте и покере суммы в разы больше. Это остается серьезной темой для обсуждения, – подчеркнул Сулейменов.

    В завершение он подтвердил, что участие в чемпионате мира по рапиду и блицу не требует специальной квалификации – достаточно соответствующего рейтинга и оплаты организационного взноса.

    – Это открытый турнир. Главное – подготовиться и показать достойную игру, – заключил казахстанский гроссмейстер.

    Ранее сообщалось, что два казахстанских шахматиста 14-летний Эдгар Мамедов и 21-летняя Бибисара Асаубаева официально утверждены в высшем шахматном звании гроссмейстера.

    Теги:
    Шахматы
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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