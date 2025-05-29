Казахстанский гроссмейстер рассказал о планах на сезон и возможной встрече с Карлсеном

По словам шахматиста, ключевая задача на текущий год уже выполнена – он квалифицировался на Кубок мира, который состоится по классическим шахматам и соберет 128 сильнейших игроков планеты.

– Осталось лишь хорошо сыграть на Кубке мира. Это очень важный турнир, – подчеркнул Сулейменов.

Среди дополнительных целей сезона он отметил желание принять участие в турнире «Большая швейцарка», который пройдет в Самарканде, а также выступить на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу.

Возможная встреча с Магнусом Карлсеном

Комментируя слухи о возможном участии экс-чемпиона мира Магнуса Карлсена в Азиатской шахматной лиге в Алматы, Сулейменов с улыбкой напомнил, что ранее подобные сообщения были первоапрельской шуткой. Тем не менее, он не исключает новой встречи с норвежцем на международных соревнованиях.

– Возможно, увижу его в Дохе на чемпионате мира по рапиду и блицу. Было бы интересно снова сыграть с ним, – добавил гроссмейстер.

По мнению Сулейменова, Карлсен остаётся одним из сильнейших позиционных игроков в истории. Особенно он выделил физическую форму норвежца как его дополнительное конкурентное преимущество.

– Он – лучший в эндшпиле. С ним можно бороться только в атакующем стиле. Позиционно он почти безупречен, – пояснил спортсмен.

Динамика развития казахстанских шахмат

Алишер Сулейменов также отметил положительные тенденции в отечественных шахматах. По его словам, мужская сборная показывает стабильный прогресс, а женская команда уже занимает второе место в мировом рейтинге.

– У нас отличная динамика, и я уверен, что всё лучшее ещё впереди. Особенно радует успех Эдгара Мамедова – самого юного гроссмейстера в истории Казахстана, – отметил он.

Сулейменов поблагодарил президента Федерации шахмат Казахстана Тимура Руслановича Турлова за поддержку игроков и развитие инфраструктуры.

Призовые и сравнение с киберспортом

Отвечая на вопрос о финансовой стороне профессионального спорта, гроссмейстер признался, что самые большие призовые в его карьере он получил за третье место на континентальном чемпионате Азии в 2023 году – 5500 долларов США.

– Конечно, хотелось бы, чтобы призовые в шахматах были выше. В киберспорте и покере суммы в разы больше. Это остается серьезной темой для обсуждения, – подчеркнул Сулейменов.

В завершение он подтвердил, что участие в чемпионате мира по рапиду и блицу не требует специальной квалификации – достаточно соответствующего рейтинга и оплаты организационного взноса.

– Это открытый турнир. Главное – подготовиться и показать достойную игру, – заключил казахстанский гроссмейстер.

Ранее сообщалось, что два казахстанских шахматиста 14-летний Эдгар Мамедов и 21-летняя Бибисара Асаубаева официально утверждены в высшем шахматном звании гроссмейстера.