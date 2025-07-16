Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей международных олимпиад

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что блестящие успехи учащихся стали историческим достижением для нашей страны.

– Это служит ярким свидетельством динамичного развития сферы образования в Казахстане. Государство продолжит создавать благоприятные условия для качественного образования и воспитания подрастающего поколения. Мы гордимся вами! Желаю вам дальнейших успехов! – говорится в телеграмме Президента.

Ранее Президент Казахстана поздравил Меруерт Камалиденову, которая одержала победу над именитыми соперницами в отборочном этапе Кубка мира по шахматам — FIDE World Cup 2025.