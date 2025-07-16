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    16:42, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей международных олимпиад

    Глава государства направил поздравительную телеграмму казахстанским школьникам, продемонстрировавшим выдающиеся результаты на International STEM Olympiad 2025 в Барселоне и международной олимпиаде по химии в ОАЭ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарта Токаева поздравили по случаю начала священного месяца Рамазан
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что блестящие успехи учащихся стали историческим достижением для нашей страны. 

    – Это служит ярким свидетельством динамичного развития сферы образования в Казахстане. Государство продолжит создавать благоприятные условия для качественного образования и воспитания подрастающего поколения. Мы гордимся вами! Желаю вам дальнейших успехов! – говорится в телеграмме Президента.

    Ранее Президент Казахстана поздравил Меруерт Камалиденову, которая одержала победу над именитыми соперницами в отборочном этапе Кубка мира по шахматам — FIDE World Cup 2025.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Олимпиада школа
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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