Казахстанский фильм «Граждане крыши» получил специальный приз фестиваля в России

Картина, снятая при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино, была отмечена за теплый национальный колорит.

Кинофестиваль в этом году собрал рекордное число заявок – более 2500 фильмов из 121 страны, включая работы из Китая, Турции, Южной Кореи, Италии, Индии, Ирана, Мексики, Северной Македонии, а также – впервые в истории фестиваля – из Эфиопии и Сенегала. В конкурсную программу вошли полнометражные и короткометражные фильмы из 36 стран мира.

Казахстанский фильм на фестивале представил композитор Виктор Сологуб, автор оригинальной музыки к картине. Получая награду от имени всей съемочной группы, он отметил, что кинолента поднимает сложные и важные темы, способствуя более глубокому пониманию людей с особыми потребностями.

«Граждане крыши» – дебютная режиссерская работа Гүлшат Смагуловой. Фильм рассказывает о дружбе двух особенных людей: молодого человека с трудным прошлым Дамира и аутичного подростка Кости. Картина затрагивает темы социальной адаптации людей с особыми потребностями и ценности инклюзии. Съемки прошли в Алматы и Талгарском районе Алматинской области. Фильм вышел в широкий прокат в прошлом году на казахском и русском языках.

Ранее фильм «Граждане крыши» одержал победу в номинации «Душа России. Мировое кино» на XXIII Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Кроме того, картина получила две награды на международном кинофестивале «Золотой лев» в Индии – за лучший международный полнометражный фильм и за лучшую режиссуру дебютной работы. А на фестивале Fashion Film Festival в Москве фильм был удостоен девяти призов.