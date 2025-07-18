20 километров за 13 часов: параспортсмен без руки и ноги переплыл озеро Балхаш

Параспортсмен поставил перед собой цель — доказать, что невозможного не существует, даже если у тебя нет одной руки и одной ноги.

— Цель моего заплыва — в первую очередь доказать себе и всему миру, что человек без одной руки и ноги способен преодолеть огромные дистанции. И, конечно же, я хочу установить мировой рекорд! — написал Акназар в своих социальных сетях.

Сейчас он активно ищет спонсоров, чтобы официально зарегистрировать достижение в Книге рекордов Гиннесса.

После окончания школы Акназар устроился работать на железную дорогу. Однако в 2018 году его жизнь круто изменилась — несчастный случай привел к тяжелой инвалидности. Плавание всегда вызывало у него интерес, но до этого момента он не занимался им профессионально.

Фото: Instagram / aknazar.mutalip

Первые шаги к спорту начались на берегу родного озера Балхаш. После травмы он стал регулярно выходить к воде и пробовать плавать. Несмотря на физические ограничения, вода словно возвращала ему силы и веру в себя. Постепенно Акназар решил серьезно заняться параспортом — записался в бассейн и начал тренировки под руководством тренера.

Усердные тренировки дали результат: в марте 2024 года Акназар одержал победу на дистанции 400 метров на соревнованиях в Таразе. Вскоре он поставил себе новую цель — переплыть озеро Бурабай. Сначала спортсмен ошибочно думал, что его длина составляет два километра, но реальная дистанция оказалась больше — 2,5. С помощью тренера он справился с задачей и преодолел путь за один час.

Фото: Instagram / aknazar.mutalip

В том же году Муталипов стал чемпионом Казахстана, а в 2025-м получил звание кандидата в мастера спорта.

Покорение Балхаша стало следующей амбициозной вехой. Подготовка заняла месяцы, тренировочный режим стал ежедневным. И вот 8 июля 2025 года Акназар Муталипов завершил свой рекордный заплыв, пересек озеро от одного берега до другого за 13 часов без остановки.

Его история — это не просто спортивное достижение. Это история силы духа, упорства и вдохновения. И, вполне возможно, начало новой страницы в мировой истории параспорта.

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