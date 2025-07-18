20 километров за 13 часов: параспортсмен без руки и ноги переплыл озеро Балхаш
27-летний параспортсмен из Караганды Акназар Муталипов совершил уникальный заплыв через озеро Балхаш, преодолев 20 километров от берега до берега всего за 13 часов, передает корреспондент агентства Kazinform, ссылаясь на газету «Северное Прибалхашье».
Параспортсмен поставил перед собой цель — доказать, что невозможного не существует, даже если у тебя нет одной руки и одной ноги.
— Цель моего заплыва — в первую очередь доказать себе и всему миру, что человек без одной руки и ноги способен преодолеть огромные дистанции. И, конечно же, я хочу установить мировой рекорд! — написал Акназар в своих социальных сетях.
Сейчас он активно ищет спонсоров, чтобы официально зарегистрировать достижение в Книге рекордов Гиннесса.
После окончания школы Акназар устроился работать на железную дорогу. Однако в 2018 году его жизнь круто изменилась — несчастный случай привел к тяжелой инвалидности. Плавание всегда вызывало у него интерес, но до этого момента он не занимался им профессионально.
Первые шаги к спорту начались на берегу родного озера Балхаш. После травмы он стал регулярно выходить к воде и пробовать плавать. Несмотря на физические ограничения, вода словно возвращала ему силы и веру в себя. Постепенно Акназар решил серьезно заняться параспортом — записался в бассейн и начал тренировки под руководством тренера.
Усердные тренировки дали результат: в марте 2024 года Акназар одержал победу на дистанции 400 метров на соревнованиях в Таразе. Вскоре он поставил себе новую цель — переплыть озеро Бурабай. Сначала спортсмен ошибочно думал, что его длина составляет два километра, но реальная дистанция оказалась больше — 2,5. С помощью тренера он справился с задачей и преодолел путь за один час.
В том же году Муталипов стал чемпионом Казахстана, а в 2025-м получил звание кандидата в мастера спорта.
Покорение Балхаша стало следующей амбициозной вехой. Подготовка заняла месяцы, тренировочный режим стал ежедневным. И вот 8 июля 2025 года Акназар Муталипов завершил свой рекордный заплыв, пересек озеро от одного берега до другого за 13 часов без остановки.
Его история — это не просто спортивное достижение. Это история силы духа, упорства и вдохновения. И, вполне возможно, начало новой страницы в мировой истории параспорта.
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