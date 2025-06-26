Параспортсмен из ВКО добился выплат призовых у Минспорта

Спортсмен в 2022 и 2023 годах он занял призовые (второе и третье) места на чемпионатах мира, проходивших в Анталье (Турция) и Алматы. Он представлял спортивный клуб управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области на международных чемпионатах по пара-армрестлингу.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, Министерство спорта и туризма отказало спортсмену в выплате денежных поощрений, сославшись на несоблюдение формальных сроков подачи документов и недостаточное количество участников из 20 стран, предусмотренных новым нормативным актом.

— Специализированный межрайонный административный суд Восточно-Казахстанской области, рассмотрев иск спортсмена и материалы дела, пришёл к выводу, что на момент проведения чемпионата 2022 года указанное требование ещё не существовало, а потому не может применяться ретроспективно. Также, действующие подзаконные акты не содержат прямого запрета на выплату поощрений спортсменам по непаралимпийским видам спорта. Отказ в выплате нарушает нормы Конституции, международные обязательства Казахстана, включая Конвенцию ООН о правах лиц с ограниченными возможностями, а также основные принципы административных процедур — в том числе запрет дискриминации и злоупотребления формальными требованиями, — говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсмен участвовал в соревнованиях при поддержке госорганов, то есть за счёт бюджета, что свидетельствует о признании его деятельности как представляющей государственный интерес. Однако по завершении соревнований министерство заняло позицию об отсутствии у спортсмена права на получение денежных поощрений. Суд расценил такую позицию как нарушение принципа охраны доверия и удовлетворил иск в полном объёме, признав незаконными действия министерства.